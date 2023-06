Conocé el primer all- inclusive de Mendoza: un complejo de lujo diseñado para no salir de casa

En el corazón de la ciudad de Mendoza, más precisamente en Mariano Moreno al 500, se inauguró un nuevo desarrollo inmobiliario de lujo all-inclusive denominado Torre Leloir. Con una ubicación privilegiada y comodidades excepcionales, está ubicado a tan solo cinco cuadras del prestigioso Parque General San Martín y a siete cuadras de la famosa Avenida Arístides Villanueva, conocida por ser un polo gastronómico.

Este all-inclusive ofrece a quienes habiten la Torre la combinación perfecta entre la vida urbana y la tranquilidad de la naturaleza.

El primer all-inclusive de Mendoza

Este desarrollo cuenta con una amplia variedad de opciones para quienes decidan vivir en Leloir. Departamentos de tres, dos y un dormitorio, hasta exclusivos pent houses de cuatro dormitorios.

“Cada unidad ha sido cuidadosamente diseñada y ofrece la opción de contar con un balcón con vistas panorámicas de la ciudad y las majestuosas montañas. Además, los departamentos cuentan con ventanales 360º para que te sientas dentro del Parque”, aseguró Gisela Scerbo, la arquitecta del proyecto.

A su vez, la Torre Leloir redefine el concepto de calidad y estilo de vida, ofreciendo a sus residentes un sinfín de comodidades y opciones de entretenimiento en un solo lugar. Desde relajarse en una piscina con un amplio solarium hasta mantenerse en forma en gimnasios con aparatos aeróbicos y de peso, salón de boxeo y cancha de squash, cancha de básquet, sala de relajación y yoga, así como también un moderno spa. Es así como el primer all-inclusive de Mendoza se convierte en un refugio de bienestar, descanso, renovación y diversión.

Para aquellos que disfrutan de la socialización y los momentos de ocio, ofrece una sala de juegos y de cartas, un microcine, una sala de música, un salón de usos múltiples y un salón de té. Estas instalaciones están diseñadas para brindar a los residentes diversas opciones de entretenimiento, sin tener que salir del complejo.

Además, la Torre Leloir cuenta con un mercado de calidad que reúne una variedad de tiendas, cafés, restaurantes y locales gastronómicos. Los residentes pueden encontrar todo lo que necesitan, desde productos frescos hasta opciones culinarias de primera calidad, todo en un ambiente conveniente y exclusivo a metros de sus departamentos.

Más precisamente, Mercado Moreno contará con más de 20 espacios gastronómicos. Todos con un concepto diferente, pero en su mayoría, poseen un principio de identidad: promover los “productos mendocinos”. A su vez, el mismo estará distribuido en tres áreas principales: un espacio exterior compuesto por Café Calvi, Pizzería Popular, PRÊT -un supermercado exprés-. Mientras que en el cuerpo central en planta baja se ubicarán restaurantes y bares como Dux Fuegos y Cervecería Lúppolo, entre otros.

En planta alta se desarrollarán más de 16 puestos de gastronomía en sus diferentes variedades, para comer en el lugar o take away, como: Aloz Sushi, Cielito, Innamorato, The Garnish Bar, El Faro by Mariano Concina, Entre Dos, Alcayota, Burgueros, La Torinesa, Despensa Campesina, Wine Up, Mate Andes y más.

Grupo Cioffi, fundado en 1992 en Mendoza, ha destacado como una de las principales firmas constructoras y de bienes raíces en Argentina. A lo largo de su trayectoria, la compañía ha construido 40 edificios y ha entregado más de 1700 departamentos en todo el país, con una superficie total de construcción que alcanza los 250.000 metros cuadrados en el segmento de vivienda residencial de alta gama. Con el objetivo de ofrecer soluciones habitacionales de excelencia y calidad, el Grupo ha desarrollado también cinco barrios privados con más de 700 lotes entregados en la provincia de Mendoza, con proyectos que se destacan por la innovación en su diseño y la calidad de sus materiales.

También ha ampliado sus horizontes y diversificado sus actividades en áreas como centros comerciales, fincas y bodegas. Consolidándose como una empresa líder y visionaria, Cioffi ha encontrado nuevas oportunidades para crecer y expandirse en diversos sectores de la economía.

Un nuevo proyecto: View

View es un impresionante edificio ubicado en Avenida Boulogne Sur Mer, frente al majestuoso Parque General San Martín y el prestigioso Mendoza Tenis Club. Este magnífico lugar ofrecerá las vistas más impresionantes de toda la ciudad, convirtiéndose en un destino codiciado para aquellos que buscan disfrutar de paisajes cautivadores.

Con 11 pisos de altura, View contará con una distribución cuidadosa diseñada para ofrecer una experiencia de vida única. El edificio albergará 15 departamentos frontales de 2 dormitorios, que ofrecen vistas panorámicas. Además, estarán disponibles dos departamentos de 4 dormitorios, cada uno con su propio estilo y elegancia. Para aquellos que buscan un nivel superior de exclusividad, View ofrece dos penthouses de 4 dormitorios, cada uno con amplios espacios, baños en suite y vestidores, y una impresionante terraza de 75 m2.

Las comodidades y servicios de View son impresionantes. El edificio contará con un espacioso SUM (Salón de Usos Múltiples), perfecto para reuniones y eventos sociales. Para aquellos que desean mantenerse en forma, estará disponible un gimnasio completamente equipado, donde los residentes pueden ejercitarse y cuidar su bienestar físico. Y para relajarse y disfrutar del clima soleado de Mendoza. También contará con una hermosa piscina con jacuzzi, rodeada de áreas verdes y jardines exquisitamente diseñados.

La comodidad y seguridad de los residentes también están aseguradas, ya que el edificio tendrá cocheras para facilitar el estacionamiento de vehículos. Además, para aquellos que aprecian los vinos finos, View dispondrá con su propia cava, donde se puede almacenar y disfrutar de una selección cuidadosamente elegida de vinos.

En View, cada detalle ha sido cuidadosamente pensado para ofrecer una experiencia de vida exclusiva y lujosa. Desde las vistas impresionantes hasta las comodidades y servicios de primera clase, este edificio se convierte en un refugio para aquellos que buscan lo mejor en calidad de vida en Mendoza.

Para obtener más información sobre los departamentos disponibles en Torre Leloir y las oportunidades de vivir en este edificio único View , no dudes en comunicarte con Grupo Cioffi o visitar el sitio web.

Descubrí un nuevo nivel de lujo y sofisticación.