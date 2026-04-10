10 de abril de 2026 - 18:44

Yacopini Mercedes-Benz lanzó en Mendoza el nuevo Axor

La concesionaria líder presentó en Mendoza el nuevo Axor, el camión extrapesado con el que la marca refuerza su apuesta al transporte de mediana y larga distancia.

Con buena música, catering y excelente recepción, Yacopini Mercedes-Benz presentó el nuevo Axor en un encuentro de fuerte impronta social y empresarial.

Con buena música, catering y excelente recepción, Yacopini Mercedes-Benz presentó el nuevo Axor en un encuentro de fuerte impronta social y empresarial.

Foto:

Ramiro Gómez/ Los Andes
Por Celeste Laciar

En una tarde marcada por la camaradería, la buena música y una gran convocatoria de clientes, amigos y referentes del sector, Yacopini Mercedes-Benz realizó en Mendoza la presentación oficial del nuevo Axor, uno de los modelos más emblemáticos de la línea de extrapesados de Mercedes-Benz Camiones y Buses, que regresa al mercado con una propuesta más moderna, robusta y eficiente.

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Yacopini Mercedes-Benz presentó en Mendoza el nuevo Axor, pensado para el transporte de carga y la logística de media y larga distancia.

Yacopini Mercedes-Benz presentó en Mendoza el nuevo Axor, pensado para el transporte de carga y la logística de media y larga distancia.

El encuentro, desarrollado en la concesionaria oficial, reunió a transportistas, empresarios y seguidores de la marca en una jornada de perfil comercial y social, pensada para mostrar de cerca las novedades del producto y reforzar el vínculo con quienes integran el mundo del transporte en la región.

Un lanzamiento con foco en el negocio y la cercanía

La apertura del acto estuvo a cargo de Enrique Torres, gerente general de Yacopini Mercedes-Benz, quien recibió a los invitados y dio inicio formal a la presentación. Luego, Gustavo Lopresti, asesor técnico y de producto de Mercedes-Benz Camiones, desarrolló una exposición técnica sobre la nueva línea Axor y sus principales atributos para el segmento de cargas de media y larga distancia.

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El lanzamiento del nuevo Axor convocó a una gran cantidad de clientes, transportistas y amigos de la marca en una tarde distendida y de camaradería.

El lanzamiento del nuevo Axor convocó a una gran cantidad de clientes, transportistas y amigos de la marca en una tarde distendida y de camaradería.

También fue parte del lanzamiento Juan Pablo Biau Cristaldo, gerente general de ventas de Camiones Mercedes-Benz, en una jornada que puso el acento tanto en la innovación del producto como en el contacto cercano con clientes y transportistas.

El regreso de un ícono de los extrapesados

La presentación del nuevo Axor marcó el regreso de un modelo histórico dentro del portfolio de extrapesados de Mercedes-Benz Camiones y Buses. La gama lanzada incluye los Axor 2038 4x2, en versiones de chasis y tractor, y el Axor 2545 6x2, en versión tractor, desarrollados para el transporte de carga por ruta y operaciones logísticas de media y larga distancia.

Con este relanzamiento, la marca vuelve a posicionar al Axor como una alternativa fuerte para empresas y transportistas que buscan rendimiento, confiabilidad y eficiencia operativa en trayectos extensos.

Cómo es la nueva línea Axor

El nuevo Axor llega con un chasis similar al del Actros y una capacidad de hasta 62 toneladas de PBTC. Incorpora el motor Mercedes-Benz OM 460 de 12,8 litros, disponible en versiones de 380 y 450 caballos de fuerza, junto con la transmisión automatizada PowerShift 3 Advanced de 12 velocidades, que aporta mayor rapidez y suavidad en los cambios.

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Con nueva tecnología, mayor confort y fuerte presencia en ruta, el Axor marcó el eje central del lanzamiento en Yacopini Mercedes-Benz.

Con nueva tecnología, mayor confort y fuerte presencia en ruta, el Axor marcó el eje central del lanzamiento en Yacopini Mercedes-Benz.

La línea ofrece versiones con cabina dormitorio Techo Bajo y Techo Elevado, un túnel central de baja altura para mejorar la movilidad interior, asiento neumático con múltiples regulaciones, volante multifunción y una dotación de seguridad de serie que incluye EBS, EBD, ABS, ASR, ESP y HSA, además de faros LED opcionales.

La propuesta combina robustez, mayor confort de marcha y tecnología aplicada a la eficiencia, tres variables clave para el trabajo intensivo en ruta.

Un encuentro con fuerte impronta social

Más allá del perfil comercial del evento, la presentación del nuevo Axor tuvo un marcado costado social. Hubo una gran recepción y catering, excelente concurrencia de clientes y amigos de la marca, y un clima relajado que acompañó toda la jornada.

Entre conversaciones, recorridas alrededor de las unidades exhibidas y momentos de encuentro entre referentes del sector, el lanzamiento dejó una postal de cercanía, fidelidad de marca y entusiasmo por una nueva incorporación pensada para el negocio del transporte. A continuación, una galería de imágenes con algunos de los protagonistas de la tarde.

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Tito Fernando Montaner y Gonzalo Vitaller, presentes en el lanzamiento del nuevo Axor en Yacopini Mercedes-Benz.

Tito Fernando Montaner y Gonzalo Vitaller, presentes en el lanzamiento del nuevo Axor en Yacopini Mercedes-Benz.

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Marcelo Leonardi, Mauricio Leonardi y Ricardo Spedaletti compartieron la presentación del nuevo extrapesado de Mercedes-Benz Camiones y Buses.

Marcelo Leonardi, Mauricio Leonardi y Ricardo Spedaletti compartieron la presentación del nuevo extrapesado de Mercedes-Benz Camiones y Buses.

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Cecilia Telias, Damián Buschittari, Gustavo Lopresti y Humberto Crea, durante una de las postales del encuentro en Maipú.

Cecilia Telias, Damián Buschittari, Gustavo Lopresti y Humberto Crea, durante una de las postales del encuentro en Maipú.

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Andrés Sánchez y Federico Sánchez, entusiastas del Axor, dijeron presente en una tarde de novedades y camaradería.

Andrés Sánchez y Federico Sánchez, entusiastas del Axor, dijeron presente en una tarde de novedades y camaradería.

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Llegados desde San Juan, Sergio Fernández, Javier Vergara y Gonzalo Pinto acompañaron el lanzamiento y celebraron la vuelta del Axor.

Llegados desde San Juan, Sergio Fernández, Javier Vergara y Gonzalo Pinto acompañaron el lanzamiento y celebraron la vuelta del Axor.

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Juan Ignacio Di Fabio, Bruno Di Fabio, Atilio Di Fabio, Raúl Salomé y Ariel Zorroche, amigos de San Rafael, fueron parte de la convocatoria en Yacopini.

Juan Ignacio Di Fabio, Bruno Di Fabio, Atilio Di Fabio, Raúl Salomé y Ariel Zorroche, amigos de San Rafael, fueron parte de la convocatoria en Yacopini.

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Francisco Roscocco y Griselda Gómez, entre los invitados que disfrutaron de la presentación del nuevo Axor.

Francisco Roscocco y Griselda Gómez, entre los invitados que disfrutaron de la presentación del nuevo Axor.

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El staff de Yacopini Mercedes-Benz, anfitrión de una jornada que combinó producto, vínculo con clientes y clima social.

El staff de Yacopini Mercedes-Benz, anfitrión de una jornada que combinó producto, vínculo con clientes y clima social.

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Susana Gentile y Lorena Silioni, de Transporte Nueva Silgen, acompañaron el lanzamiento de la línea Axor en Mendoza.

Susana Gentile y Lorena Silioni, de Transporte Nueva Silgen, acompañaron el lanzamiento de la línea Axor en Mendoza.

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Enrique “Quique”, gerente general de Yacopini Mercedes-Benz, fue uno de los anfitriones del evento realizado en la sede de Maipú.

Enrique “Quique”, gerente general de Yacopini Mercedes-Benz, fue uno de los anfitriones del evento realizado en la sede de Maipú.

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Gustavo Lopresti, asesor técnico y de producto de Mercedes-Benz Camiones y Buses, brindó la descripción técnica de la nueva línea Axor.

Gustavo Lopresti, asesor técnico y de producto de Mercedes-Benz Camiones y Buses, brindó la descripción técnica de la nueva línea Axor.

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Hernán Yacopini, propietario del concesionario oficial, acompañó el lanzamiento de una de las apuestas más fuertes de la marca para el transporte pesado.

Hernán Yacopini, propietario del concesionario oficial, acompañó el lanzamiento de una de las apuestas más fuertes de la marca para el transporte pesado.

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Con foco en el negocio y la proyección comercial del modelo, Juan Pablo Biau Cristaldo acompañó la presentación del nuevo Axor.

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