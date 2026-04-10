Yacopini Mercedes-Benz lanzó en Mendoza el nuevo Axor

En una tarde marcada por la camaradería, la buena música y una gran convocatoria de clientes, amigos y referentes del sector, Yacopini Mercedes-Benz realizó en Mendoza la presentación oficial del nuevo Axor, uno de los modelos más emblemáticos de la línea de extrapesados de Mercedes-Benz Camiones y Buses, que regresa al mercado con una propuesta más moderna, robusta y eficiente.
El encuentro, desarrollado en la concesionaria oficial, reunió a transportistas, empresarios y seguidores de la marca en una jornada de perfil comercial y social, pensada para mostrar de cerca las novedades del producto y reforzar el vínculo con quienes integran el mundo del transporte en la región.
Un lanzamiento con foco en el negocio y la cercanía
La apertura del acto estuvo a cargo de Enrique Torres, gerente general de Yacopini Mercedes-Benz, quien recibió a los invitados y dio inicio formal a la presentación. Luego, Gustavo Lopresti, asesor técnico y de producto de Mercedes-Benz Camiones, desarrolló una exposición técnica sobre la nueva línea Axor y sus principales atributos para el segmento de cargas de media y larga distancia.
También fue parte del lanzamiento Juan Pablo Biau Cristaldo, gerente general de ventas de Camiones Mercedes-Benz, en una jornada que puso el acento tanto en la innovación del producto como en el contacto cercano con clientes y transportistas.
El regreso de un ícono de los extrapesados
La presentación del nuevo Axor marcó el regreso de un modelo histórico dentro del portfolio de extrapesados de Mercedes-Benz Camiones y Buses. La gama lanzada incluye los Axor 2038 4x2, en versiones de chasis y tractor, y el Axor 2545 6x2, en versión tractor, desarrollados para el transporte de carga por ruta y operaciones logísticas de media y larga distancia.
Con este relanzamiento, la marca vuelve a posicionar al Axor como una alternativa fuerte para empresas y transportistas que buscan rendimiento, confiabilidad y eficiencia operativa en trayectos extensos.
Cómo es la nueva línea Axor
El nuevo Axor llega con un chasis similar al del Actros y una capacidad de hasta 62 toneladas de PBTC. Incorpora el motor Mercedes-Benz OM 460 de 12,8 litros, disponible en versiones de 380 y 450 caballos de fuerza, junto con la transmisión automatizada PowerShift 3 Advanced de 12 velocidades, que aporta mayor rapidez y suavidad en los cambios.
La línea ofrece versiones con cabina dormitorio Techo Bajo y Techo Elevado, un túnel central de baja altura para mejorar la movilidad interior, asiento neumático con múltiples regulaciones, volante multifunción y una dotación de seguridad de serie que incluye EBS, EBD, ABS, ASR, ESP y HSA, además de faros LED opcionales.
La propuesta combina robustez, mayor confort de marcha y tecnología aplicada a la eficiencia, tres variables clave para el trabajo intensivo en ruta.
Un encuentro con fuerte impronta social
Más allá del perfil comercial del evento, la presentación del nuevo Axor tuvo un marcado costado social. Hubo una gran recepción y catering, excelente concurrencia de clientes y amigos de la marca, y un clima relajado que acompañó toda la jornada.
Entre conversaciones, recorridas alrededor de las unidades exhibidas y momentos de encuentro entre referentes del sector, el lanzamiento dejó una postal de cercanía, fidelidad de marca y entusiasmo por una nueva incorporación pensada para el negocio del transporte. A continuación, una galería de imágenes con algunos de los protagonistas de la tarde.