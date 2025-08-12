Mendoza Shopping celebra el Mes de la Niñez con domo inmersivo y Gaming

Mendoza, 12 de agosto de 2025 - Agosto es el mes elegido en Argentina para celebrar el Día de la Niñez. En ese marco, Mendoza Shopping lanza una serie de actividades culturales, educativas y recreativas pensadas para disfrutar entre chicos, adolescentes y adultos.

Durante la segunda quincena de agosto, el centro comercial transformará su patio de comidas en un espacio dinámico de encuentros y entretenimiento compartido. El gran atractivo: un domo inmersivo con las experiencias “Jurassic Dome” y “Luna y estrellas” , diseñadas para estimular la imaginación e invitar a familias enteras a explorar el universo y la prehistoria juntos. Al sumergirse en estos mundos sensoriales, cada visitante puede conectarse con el asombro del conocimiento y la belleza del cosmos y el pasado.

Complementa esta vivencia un espacio creativo para colorear, donde los asistentes podrán llevarse un recuerdo artístico de la experiencia, ideal para que los más chicos realicen una obra de arte y compartan ese momento en familia. Se trata de una extensión creativa y comunitaria del espacio inmersivo que intenta potenciar la conciencia estética, el vínculo afectivo con el saber y promover la autoexpresión.

“Iniciativas como esta contribuyen a democratizar el acceso a experiencias culturales enriquecedoras, acercando herramientas pedagógicas potentes tanto para los chicos como para sus familias. Creemos en la importancia de fortalecer lazos con la comunidad y ofrecer un entorno seguro y divertido para todos. Estamos muy contentos de ser anfitriones en esta celebración. Queremos que cada niño que nos visite se lleve a casa un recuerdo feliz y que las familias disfruten de un día especial con nosotros", remarca la gerente de Mendoza Shopping, Jesica Lois .

El planetario abrirá sus puertas a partir del sábado 16 al martes 19 de agosto. El fin de semana, la actividad comenzará a las 12 hasta las 21 hs. Mientras que el lunes 18 y martes 19 de agosto iniciará a las 17 y finalizará a las 21 hs. Para participar hay que inscribirse en ¡appa! . La actividad contempla una duración aproximada de 30 minutos.

El encuentro es posible gracias al acompañamiento de marcas como Bloom, Grisino, Increscendo, Tijeritas, Neverland y Cinepolis, que se suman para enriquecer la experiencia del Día de la Niñez.

Día del Gaming, el broche de oro de agosto

El centro comercial despedirá este mes a lo grande y para ello prepara una fiesta dedicada a la cultura gamer. El viernes 29 de agosto llega el Día del Gaming, un evento que invita a jóvenes y adultos a vivir una experiencia enriquecida por los avances digitales.

Juegos modernos y clásicos (como Fortnite, Counter-Strike, entre otros títulos), estaciones Arcade, simuladores y equipos de alto rendimiento estarán disponibles para disfrutar juntos, en un ambiente intergeneracional diseñado para fomentar la socialización a través del entretenimiento digital.

Según Juan Sebastián López, brand manager de Megatecnología, “Minecraft es un ejemplo de cómo muchos jóvenes comienzan su interés en la tecnología a través del juego, y luego evolucionan hacia la creación de contenido digital”.

Estas iniciativas apuntan a abrir puertas a futuros proyectos y experiencias digitales compartidas, no solo entre pares sino también entre generaciones. La propuesta permite acceder a contenidos digitales, fomenta vocaciones tecnológicas y acerca oportunidades de socialización más allá del consumo pasivo. Además, al vincular a familias y niños con tecnología de vanguardia en un espacio comercial familiar, se apela a una experiencia que trasciende edades y que conecta la infancia con la cultura digital emergente.

Las inscripciones para participar en el Día del Gaming se realizan por orden de llegada a través de la app ¡appa!.

Datos de interés