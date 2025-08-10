Dos décadas de compromiso entre universidades: la RADU celebró su aniversario con un emotivo acto

Participaron autoridades de todas las universidades miembro, quienes destacaron el valor de esta red de cooperación interinstitucional, creada en 2005 para potenciar la formación académica, la investigación y la extensión entre instituciones privadas del Nuevo Cuyo.

El homenaje al Dr. Caballero fue especialmente emotivo, ya que se realizó en la universidad donde fue rector. Sus hijas tomaron la palabra para recordar su legado y la vigencia de la beca que lleva su nombre.

El Dr. Daniel Miranda, presidente actual de la RADU y rector de la Universidad Maza , expresó: “Es una distinción al trabajo realizado por todos los rectores que impulsaron esta red que ha contribuido al crecimiento de la educación superior en sus cuatro funciones: la de gestión, la académica, la de investigación y la de extensión. Realmente, es un gran, gran acontecimiento."

El rector anfitrión, Dr. Rolando Galli Rey, agradeció la elección de la UDA como sede del acto: ‘’Para nosotros es un enorme orgullo que la Red Andina de Universidades celebre sus primeros 20 años dentro del marco de los festejos de nuestro 60º aniversario. Es una distinción que valoramos muchísimo” .

El evento también contó con una presentación especial del Coro de la Universidad del Aconcagua.

20250805_191633

La Red en acción

La RADU está integrada por la Universidad Juan Agustín Maza, la Universidad Católica de Cuyo (sedes San Juan, Mendoza y San Luis), la Universidad de Mendoza, la Universidad del Aconcagua y el Instituto Universitario Fundación Barceló (sede La Rioja). A lo largo de sus 20 años, ha impulsado programas académicos conjuntos, movilidad docente y estudiantil, proyectos de investigación y propuestas culturales y deportivas.

Actualmente, la Red trabaja en nuevas iniciativas compartidas, redes temáticas y estrategias tecnológicas.

Este aniversario coincide con el segundo año de gestión del Dr. Miranda, período durante el cual se ha buscado fortalecer el trabajo colaborativo entre las instituciones y potenciar la visibilidad de la RADU en el ámbito educativo regional.

En palabras del propio rector: "Estos dos primeros años de gestión han sido sumamente productivos. Hemos trabajado intensamente en todas las dimensiones establecidas en el plan estratégico de la Red que incluyen colaboración en investigación, programas académicos conjuntos, internacionalización, desarrollo tecnológico, movilidad estudiantil y docente, deportes y recreación, así como también extensión y vinculación. Por esto, estamos muy conformes con las actividades desarrolladas y las que aún están por venir con motivo de esta celebración."

_DSC7395

Actividades por el 20° aniversario

Como parte del aniversario, la RADU llevará adelante tres actividades destacadas:

Plenario y Ateneo de Rectores del CRUP (18 y 19 de agosto, UDA).

(18 y 19 de agosto, UDA). 8° Encuentro Deportivo RADU (29 y 30 de agosto, Fundación Barceló, sede La Rioja).

(29 y 30 de agosto, Fundación Barceló, sede La Rioja). Reunión Plenaria N° 51 (29 de agosto, modalidad bimodal).

Con estos espacios de encuentro, la RADU continúa promoviendo la cooperación entre las instituciones para responder activamente a los desafíos y necesidades de la región.