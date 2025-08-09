Fuerza europea por las hileras: Palmero incorpora tecnología de vanguardia para modernizar la cosecha

Desde sus inicios, Palmero se ha dedicado a la venta de maquinaria agrícola , consolidando un servicio de postventa reconocido en toda la región. A lo largo de nuestra trayectoria, hemos seleccionado marcas que mejor se adaptan a las necesidades de los productores locales. E n Cuyo, los agricultores cada vez se inclinan más por la cosecha mecanizada requiriendo de maquinarias más adaptables y eficientes. Conscientes de esta demanda, decidimos incorporar a Gregoire en nuestro portafolio, una marca con un fuerte expertise en el segmento de cosecha mecanizada a nivel mundial. La experiencia de Palmero en el sector nos ha permitido identificar cómo las tecnologías de mecanización pueden hacer más eficientes las labores agrícolas, especialmente en cultivos de alto valor como la vid, los olivos, etc.

Gregoire es una marca francesa con décadas de experiencia y una trayectoria de innovación constante en cosechadoras para cultivos especiales. Sus máquinas se destacan por ser robustas, eficientes y altamente respetuosas con el cultivo, integrando tecnologías avanzadas como ARC, EASYclean, AutoPinch y EasyPilot. La gama de productos cubre desde modelos compactos remolcados (como GT1 o GT3) hasta cosechadoras autopropulsadas de alta gama (GL7/GL8, GX), adaptadas a viñedos, olivares y otros cultivos intensivos. Desde su integración al grupo SAME Deutz-Fahr, Gregoire ha ampliado su alcance global posicionándose entre las marcas líderes del mercado en tecnología, precisión y calidad de cosecha.

GT1

Compacta y accesible.

Sencilla de usar y mantener, ideal para pequeños viñedos.

Modelos autopropulsados:

GL7.4 / GL8.6

Ideales para viñedos medianos y grandes (desde 1,60 m de entrehilera).

Motor Deutz, cabina cómoda, joystick multifunción y sistema de limpieza EASYclean (despalillador).

Alta maniobrabilidad y tracción en pendientes.

GX8.4 / GX9

Gama alta, con motor Deutz de 160 hp.

Tecnologías avanzadas.

Gran capacidad de recolección y transporte de uva.

Same y Gregoire: una alianza natural que potencia tu cosecha

Desde Palmero, ofrecemos una propuesta integral pensada para el productor vitivinícola: tractores viñateros Same y cosechadoras arrastradas Gregoire, dos marcas reconocidas internacionalmente que forman parte del mismo grupo industrial: SAME Deutz-Fahr (SDF).

Los tractores Same, con su diseño compacto, bajo consumo y gran maniobrabilidad para terrenos exigentes y marcos de plantación estrechos, son la herramienta ideal para el manejo diario del viñedo. A su vez, las cosechadoras Gregoire arrastradas (como los modelos GT1 y GT3) aportan una vendimia de alta calidad, respetuosa con la planta y con tecnología que simplifica el trabajo del operador.

La integración tecnológica de los equipos de mecanización SAME y Gregoire, concebidos ambos desde la ingeniería de la multinacional SDF permite a Palmero como representante oficial en Argentina garantizar el servicio post venta y provisión de repuestos para ayudarte a simplificar la gestión integrada en tú empresa.

Post-venta

Sabemos que un buen servicio es clave para la continuidad operativa. En Palmero, contamos con un equipo técnico especializado y disponibilidad de repuestos originales, garantizando en su conjunto la operatividad de su equipo con soporte continuo.

Los clientes valoran la cercanía y el compromiso de nuestro equipo, así como el conocimiento técnico que ofrecemos en cada interacción. Nuestro objetivo es que cada productor pueda maximizar la productividad de su equipo, optimizando costos, con el respaldo de una empresa con casi ocho décadas de trayectoria en el sector.

Financiación

Entendemos que la inversión en maquinaria agrícola es un paso estratégico para los productores, por lo que ofrecemos opciones de financiación accesibles. Trabajamos con bancos como Santander, Galicia, Provincia, BBVA, BICE y BNA, este último con su plataforma BNA Conecta, para ofrecer planes competitivos.

Además, contamos con financiación propia, lo que nos permite brindar opciones flexibles según las necesidades del productor. Nuestro objetivo es que más clientes puedan acceder a tecnología de punta con condiciones que se adapten a la realidad del sector.

Sostenibilidad y agricultura de precisión

La eficiencia en el uso de recursos, la optimización de procesos y la cosecha mecanizada son las claves para el futuro de la agricultura. Gregoire ha desarrollado maquinarias que reducen el consumo de combustible y las emisiones, alineándose con las tendencias de producción sustentable.

En Palmero, apostamos por soluciones que permitan a los productores ser más eficientes y competitivos sin comprometer el medio ambiente. Creemos que la tecnología y la mecanización agrícola jugarán un papel central en la evolución del sector, y Gregoire es una marca que representa esa visión de manera excepcional.

Cuyo para Palmero y Gregoire

Cuyo es clave para Palmero no solo por su historia y arraigo en la región, sino también por su importancia en la producción agrícola nacional. La relación con los productores ha evolucionado a lo largo del tiempo gracias a nuestra cercanía con el sector y nuestra capacidad de adaptarnos a sus necesidades. En un contexto de creciente presión sobre los costos y limitada disponibilidad de mano de obra, la mecanización se vuelve una necesidad clave para la competitividad. La tasa de mecanización de los cultivos ya no es solo una ventaja, sino una condición necesaria para la sostenibilidad de las empresas en el agro.

La llegada de Gregoire refuerza nuestro compromiso con los agricultores de la zona, ofreciéndoles maquinaria específicamente diseñada para su tipo de producción. Seguimos apostando a un vínculo a largo plazo, basado en la confianza y la calidad de las soluciones que ofrecemos.