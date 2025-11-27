27 de noviembre de 2025 - 14:04

La Universidad Maza se prepara para su 2º Congreso Internacional de Investigación, Ciencia y Universidad (CIICU)

La UMaza reunirá a destacados investigadores, especialistas, docentes y estudiantes en una edición que invita a reflexionar sobre los desafíos globales, bajo el lema “Educación Superior y Desarrollo Sostenible”.

Por Redacción

El congreso, con antecedentes en 2015, 2017, 2020 y 2023, propone un espacio de diálogo interdisciplinario centrado en los grandes desafíos vinculados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. El evento fue declarado de interés por la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza, destacando su aporte a la producción y transferencia de conocimiento.

A lo largo de tres jornadas -del 3 al 5 de diciembre- se ofrecerán conferencias magistrales, mesas redondas, foros, talleres, simposios y presentaciones orales, además de formatos innovadores como pósters con defensa presencial y videos expositivos. La participación es gratuita para la Comunidad Científica de la UMaza.

Áreas científicas del Congreso

El CIICU cuenta con un ámbito internacional y convoca a especialistas, equipos de investigación, docentes y profesionales a presentar comunicaciones en cuatro áreas científicas centrales:

  • Área 1: Derechos y Sociedad
  • Área 2: Educación y Ciudadanía Mundial
  • Área 3: Ciudades y Comunidades Sostenibles
  • Área 4: Salud y Bienestar

Estas áreas integran temáticas prioritarias para el desarrollo científico y académico contemporáneo, promoviendo un enfoque transversal y sostenible.

Este año, la convocatoria para la presentación de comunicaciones se desarrolló en octubre y ya se encuentra cerrada. Los trabajos aceptados serán presentados durante el encuentro y publicados en distintos espacios científicos de la institución: la revista ICU (ISSN 2525-1783), el número especial de Jornadas de Investigación (ISSN 2314-2170) y el Repositorio Digital Institucional.

El CIICU está dirigido a investigadores, becarios, gestores de Educación Superior, organismos financiadores, docentes, estudiantes, graduados, profesionales de diversas áreas y público general interesado en la ciencia y la innovación.

Eventos incluidos en el marco del Congreso

Este año se incorporan en su programación dos importantes encuentros científicos:

  • V Jornadas Internacionales de Investigación, Ciencia y Universidad
  • XVII Jornadas de Investigación de la Universidad Juan Agustín Maza

De manera simultánea, se desarrollarán actividades asociadas a través de instituciones colaboradoras:

  • XLIII Reunión Científica Anual de la Sociedad de Biología de Cuyo (ver programa aquí)
  • Seminario Anual “Prof. Em. Dr. Ramón Piezzi” de la Carrera de Doctorado en Ciencias Biológicas de la UNCuyo (PROBIOL) (ver programa aquí)

La Universidad Juan Agustín Maza invita a toda la comunidad académica, científica y profesional de Mendoza y la región a sumarse a este encuentro que promueve el pensamiento crítico, el intercambio interdisciplinario y la construcción colectiva de conocimiento. El CIICU 2025 representa una oportunidad única para conocer avances, debatir ideas y fortalecer vínculos que impulsan el desarrollo sostenible desde la educación superior.

Cronograma general.

Para más información e inscripciones, aquí.

