La Universidad Maza se prepara para su 2º Congreso Internacional de Investigación, Ciencia y Universidad (CIICU)

El congreso, con antecedentes en 2015, 2017, 2020 y 2023, propone un espacio de diálogo interdisciplinario centrado en los grandes desafíos vinculados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. El evento fue declarado de interés por la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza, destacando su aporte a la producción y transferencia de conocimiento.

De Maipú al mundo: así se vivió un TEDx que marcó un antes y un después

A lo largo de tres jornadas -del 3 al 5 de diciembre- se ofrecerán conferencias magistrales, mesas redondas, foros, talleres, simposios y presentaciones orales, además de formatos innovadores como pósters con defensa presencial y videos expositivos. La participación es gratuita para la Comunidad Científica de la UMaza .

El CIICU cuenta con un ámbito internacional y convoca a especialistas, equipos de investigación, docentes y profesionales a presentar comunicaciones en cuatro áreas científicas centrales:

Estas áreas integran temáticas prioritarias para el desarrollo científico y académico contemporáneo, promoviendo un enfoque transversal y sostenible.

Este año, la convocatoria para la presentación de comunicaciones se desarrolló en octubre y ya se encuentra cerrada. Los trabajos aceptados serán presentados durante el encuentro y publicados en distintos espacios científicos de la institución: la revista ICU (ISSN 2525-1783), el número especial de Jornadas de Investigación (ISSN 2314-2170) y el Repositorio Digital Institucional.

El CIICU está dirigido a investigadores, becarios, gestores de Educación Superior, organismos financiadores, docentes, estudiantes, graduados, profesionales de diversas áreas y público general interesado en la ciencia y la innovación.

Eventos incluidos en el marco del Congreso

Este año se incorporan en su programación dos importantes encuentros científicos:

V Jornadas Internacionales de Investigación, Ciencia y Universidad

XVII Jornadas de Investigación de la Universidad Juan Agustín Maza

De manera simultánea, se desarrollarán actividades asociadas a través de instituciones colaboradoras:

XLIII Reunión Científica Anual de la Sociedad de Biología de Cuyo (ver programa aquí)

Seminario Anual “Prof. Em. Dr. Ramón Piezzi” de la Carrera de Doctorado en Ciencias Biológicas de la UNCuyo (PROBIOL) (ver programa aquí)

La Universidad Juan Agustín Maza invita a toda la comunidad académica, científica y profesional de Mendoza y la región a sumarse a este encuentro que promueve el pensamiento crítico, el intercambio interdisciplinario y la construcción colectiva de conocimiento. El CIICU 2025 representa una oportunidad única para conocer avances, debatir ideas y fortalecer vínculos que impulsan el desarrollo sostenible desde la educación superior.

Cronograma general.

Para más información e inscripciones, aquí.