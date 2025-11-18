Argentina en juego: cuando las pampas, los Andes y las metrópolis se convierten en niveles de videojuego

Desde la Patagonia esculpida por el viento hasta las noches de Buenos Aires , Argentina es uno de los escenarios más “cinematográficos” que el medio de los videojuegos ha adoptado en los últimos años. No siempre se la menciona por su nombre: a veces aparece como un viñedo al pie de los Andes, otras como una pampa que se pierde en el horizonte, o como un rally entre puentes colgantes. Pero el resultado es el mismo: paisajes reconocibles, mecánicas que los aprovechan y una fuerte identidad visual y cultural.

En el capítulo final de la trilogía moderna, el Agente 47 llega a Mendoza , en una finca vinícola donde se celebra la misión “The Farewell”. La misión combina tango, catas de vino y un diseño de niveles que aprovecha colinas, cuevas y terrazas panorámicas. Las guías y fichas oficiales confirman la ambientación en la provincia argentina y la relevancia del mapa dentro del ritmo narrativo del juego.

La isla de Solís es ficticia, pero sus cuatro biomas no lo son: los desarrolladores se inspiraron en las pampas argentinas para el bioma de pastizales, con efectos directos en el clima y la visibilidad. Es un ejemplo claro de cómo una referencia geográfica real puede influir en la física (tornados, tormentas) y, en consecuencia, en el propio gameplay.

Durante los años en que el rally Dakar se disputaba entre Perú, Bolivia y Argentina , el videojuego homónimo recreó esa travesía en un mundo abierto de escala real, con navegación mediante “roadbook” y terrenos modelados a partir de imágenes satelitales. Los desarrolladores subrayan su fidelidad cartográfica y la magnitud del mundo de juego.

Para los fanáticos del rally, Argentina es una escuela de precisión. En DiRT Rally 2.0, la localización Catamarca Province (con tramos como Las Juntas, El Rodeo y Valle de los Puentes) exige control sobre grava, piedras y puentes angostos. En los títulos oficiales de WRC , WRC Generations incluye el Rally Argentina con especiales icónicas como El Cóndor y Parque Temático , reproduciendo la altitud y los terrenos pedregosos de la Sierra de Córdoba.

Metrópolis y circuitos: Buenos Aires, Córdoba y Termas en los simuladores

Los simuladores automovilísticos han convertido a Argentina en un referente técnico. Automobilista 2 incluye los circuitos Buenos Aires – Oscar y Juan Gálvez, Córdoba – Oscar Cabalén y Termas de Río Hondo; el estudio Reiza incluso reconstruyó algunos trazados con nuevos datos LIDAR, demostrando una atención minuciosa al detalle.

En el ámbito del motociclismo, MotoGP 24 conserva Termas de Río Hondo entre los circuitos históricos, a pesar de los altibajos del calendario real: una manera de mantener vivo en el juego un símbolo de la velocidad argentina.

Patagonia jugable: theHunter: Call of the Wild – Parque Fernando

Pocos juegos retratan la Patagonia con la dedicación del DLC Parque Fernando: luz oblicua, pumas y ciervos, estepas abiertas y un ritmo que privilegia la observación y la lectura del viento. El material oficial lo describe explícitamente como “una porción de la Patagonia” convertida en reserva natural.

Volar sobre glaciares y fiordos: Microsoft Flight Simulator

La saga de Asobo permite sobrevolar el Río de la Plata, las cataratas del Iguazú y los glaciares de la Patagonia: no solo paisajes, sino también condiciones atmosféricas que cambian la aerodinámica. Entre sus actividades destaca el Patagonia Bush Trip (Los Cerros–Cochrane), un itinerario a baja altura sobre “el fin del mundo”.

Pueblos y fronteras preestatales: los mapuches en la gran estrategia

En los juegos de estrategia 4X, Argentina también está presente desde una perspectiva histórico-cultural. En Sid Meier’s Civilization VI: Rise and Fall, la civilización Mapuche, liderada por Lautaro, ocupa un territorio que abarca el sur de Chile y el suroeste argentino. Sus bonificaciones giran en torno a la lealtad y la presión cultural, transformando en mecánicas de juego una historia de resistencia y arraigo territorial.

Entre estéticas porteñas y vida nocturna

Las representaciones de Buenos Aires oscilan entre el tango, la arquitectura europea y la vida nocturna: elementos que los diseñadores utilizan para ambientar bares, teatros y terrazas con vista al estuario. En este imaginario urbano también aparecen ecos de ecosistemas digitales y medios que adoptan estas mismas estéticas, incluyendo plataformas de casino online.