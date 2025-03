Foro de Inversiones y Negocios: Banco Macro agotó localidades con una conferencia para pensar en grande

“Mentes que mueven montañas” fue el título de la charla que dio Fabricio Ballarini, director de Bioingeniería ITBA e investigador y divulgador científico. La conferencia propuesta por el banco Macro en el sexto Foro de Inversiones & Negocios de Mendoza, fue uno de los grandes éxitos del evento. Es que la capacidad estuvo prácticamente desbordada y muchos interesados que no se anotaron o lo hicieron tarde, debieron quedarse afuera. Quienes participaron de este espacio celebraron la idea del Macro ya que ofreció un momento para la reflexión personal y del negocio en general.

“El objetivo fue que los empresarios se llevaran ideas para enfocar su día a día así como cualquier desafío”, se entusiasmó Stipcic. El ejecutivo del banco Macro agregó que saben que en la actualidad cualquier pyme argentina piensa en grande ya que, de lo contrario, no se atrevería a emprender. Por este motivo, sumó que el brindar herramientas relacionadas con la posibilidad de ir más allá o establecer una visión hacia adelante es un aporte para que las pymes puedan crecer.

El gerente del segmento Pyme agregó que la mayoría de los emprendedores locales ya poseen muchas de las competencias formuladas por Ballarini, pero que muchas veces es bueno repasarlas o que alguien nos las muestre desde afuera ya que no siempre se tienen en cuenta en el día a día. “Si un empresario no tiene una visión, es difícil que lleve adelante su negocio. No obstante es enriquecedor que alguien te ayude a ver desde eso que hacés e, incluso, a mejorarlo”, precisó Stipcic.