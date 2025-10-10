Males de la pobreza estructural en la Argentina

La pobreza estructural tiene consecuencias diversas en la calidad de millones de personas en la Argentina, que no alcanzan a satisfacer sus necesidades básicas en bien de desarrollar una vida saludable en todo sentido.

Es decir, grupos vulnerados sin acceso a servicios esenciales, entre los que se cuentan la educación, la atención de la salud, agua potable, energía eléctrica segura, red de gas natural y, sobre todo, una vivienda digna.

Privaciones por falta de recursos de miles de personas en condiciones de trabajar que perdieron sus empleos y que subsisten en la informalidad laboral, en muchos casos en modo de changas mal pagas.

Pero hay otro análisis que pone el foco de atención sobre una realidad significativamente humanitaria: la menor expectativa de vida de hombres y mujeres cuyo lugar de residencia son los barrios populares , asentamientos precarios que décadas atrás eran visibilizados como villas de emergencia.

En resumen, una realidad inapelable, que nos advierte cómo las ausencias materiales repercuten en las expectativas de vida.

Un informe recientemente publicado por el Centro de Investigaciones Sociales Urbanas (Cisur), institución dedicada al estudio, la investigación y el diseño de políticas públicas para el desarrollo de territorios inclusivos y sostenibles, se refiere en términos muy concretos a la problemática de la mortalidad en la Argentina, sobre la base de indicadores generales del Ministerio de Salud de la Nación a partir del Censo 2022.

Señala el estudio que en aquel año la edad promedio de muerte en el país fue de 71,6 años, mientras que en los asentamientos populares descendió a 60,6 años, lo que representa una diferencia de 11 años.

Tal como advierte el estudio de Cisur, la estadística demuestra el impacto de las condiciones de vulnerabilidad socioeconómica sobre la salud y la longevidad de millones de personas.

La enorme brecha social existe desde hace mucho tiempo en el país y nadie se puede dar por desentendido, sobre todo los poderes del Estado. El desafío es acortar esa brecha entre “ricos y pobres” o entre clases medianamente acomodadas y los argentinos que no tienen para completar una dieta diaria.

El relevamiento precisa que, al desagregar por sexo, las mujeres afincadas en sectores precarios fallecieron en promedio a los 62 años, frente a los 74,3 de la población general femenina (una brecha de 12,3 años).

El trabajo es profuso en consideraciones etarias y siempre con acento en la menor expectativa de vida de la gente que reside en asentamientos poco visibilizados, donde las carencias son graves y cotidianas, al igual que la necesaria atención sanitaria.

En concreto, el informe debe despertar conciencias, en especial cuando nos pone de cara a una realidad dolorosa: las personas que ocupan barrios populares mueren, en promedio, 11 años antes que quienes no cayeron en la adversidad extrema.

Con todo, vale la reiteración: son situaciones que deben agigantar los esfuerzos para al menos acortar la dolorosa brecha entre ricos y pobres. Más aún cuando se trata de expectativas de vida.