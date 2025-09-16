En la derrota o en el triunfo, el diálogo es el camino

Las elecciones del domingo 7 de setiembre en la provincia de Buenos Aires mostraron de manera inapelable el poder de decidir de la ciudadanía a través de una de las más valiosas herramientas de la democracia: el voto popular.

Fue en ese ejercicio republicano que la mayoría de los electores bonaerenses mostró su desencanto con una forma de hacer política que no se sustenta en el diálogo, sino en la descalificación del adversario. Es de prever que en el resto del país ese desencanto se extienda.

Valga como ejemplo de estos desaciertos el estilo del presidente Javier Milei, quien fue derrotado en las urnas como máximo líder de la Libertad Avanza luego de una campaña electoral signada por los ataques contra el gobernador Axel Kicillof, el vencedor de la compulsa al frente de la alianza peronista Fuerza Patria.

Es cierto que los insultos en política no son atributos exclusivos de Milei. Asistimos a un festival de ofensas que se intercambian en vivo y en directo, en particular en el Congreso de la Nación, donde todo parece dirimirse en los márgenes del debate y de los consensos.

Ahora bien: los comicios bonaerenses dejaron como desafío apostar al diálogo entre todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria, algo que el jefe del Estado ha limitado a sólo unos pocos grupos afines.

Por ello parece una medida atinada, aun en medio de la derrota, convocar a los gobernadores a una mesa de diálogo federal y tratar de restablecer el vínculo que la Casa Rosada quebró con varios de ellos durante las últimas semanas, al calor de la turbulencia electoral.

Resulta riesgoso para la marcha del país aferrase a un entorno minúsculo y familiar que no decide si no es con la venia del presidente. La gestión nacional no debería atrincherarse detrás de su batallón en las redes sociales y de sus asesores rentados, algunos de los cuales no parecen estar calificados para esa tarea. La obsecuencia y el insulto permanentes no son buenos consejeros.

Por lo tanto, sería un grave error transitar los días que restan para las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre apostando a los agravios. El diálogo institucional debe ser recuperado de modo de consensuar alternativas de solución a la crisis política y a la recesión económica, que no es de exclusiva responsabilidad de la actual gestión.

El diálogo abierto contribuirá a orientar a los electores a definir sus preferencias sobre la base de propuestas sensatas y creíbles y no en función de las descalificaciones y de los intereses individuales, que poco ayudan a revertir el presente de asfixia social de millones de argentinos.

El compromiso atañe tanto a oficialistas como a opositores. Sin embargo, es el Gobierno nacional el que debe asumir la dura derrota en las urnas bonaerenses y rectificar una agenda muy cuestionada.

Por lo general, las urnas dejan mensajes que quienes están en el poder deben escuchar. No reconocer o relativizar una derrota electoral por 13 puntos de diferencia sería como obstinarse con un modelo de gestión que, al menos en la provincia de Buenos Aires, la mayoría ha rechazado. Hay mucho por modificar si se escucha la voluntad popular.