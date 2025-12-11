En el acertado sendero de la producción minera

Mendoza dio un paso de gran importancia para su economía al concretarse la aprobación final legislativa de un paquete de proyectos ambiciosos relacionados con la actividad minera.

PSJ Cobre Mendocino, Malargüe Distrito Minero Occidental, segunda etapa, el nuevo régimen de regalías y el Fondo de Compensación Ambiental demuestran que el desarrollo de dicha actividad en nuestra provincia puede encauzarse si se adaptan los mecanismos de control sin burlar lo que establece la legislación vigente en materia minera.

Dentro del referido paquete de leyes toma suma trascendencia la declaración de impacto ambiental del emprendimiento de Uspallata. Se trata del primer proyecto de cobre que en nuestro país entrará en producción desde 2018.

La del cobre está considerada en la actualidad una industria madre de industrias, a lo que Mendoza le aplicará, cumpliendo con lo que se aprobó recientemente, los controles estrictos que se requieren desde el punto de vista ambiental. A ello se debe sumar alta tecnología y un proceso que siempre tendió a la transparencia para llegar a este logro.

Como bien se indicó desde las bancas en el intenso debate legislativo de los últimos días, Mendoza se caracteriza por su institucionalidad y la legalidad consecuente. En tal sentido se encaminó la reforma del Código de Procedimientos Mineros, destacada en el país y sustancial para dar cabida a la apertura que acaba de viabilizar el Poder Legislativo.

Es por ello que. en el caso puntual del proyecto minero de Uspallata, se otorga la seguridad de la no utilización de sustancia prohibidas por la legislación vigente en Mendoza, entre otras ventajas de tipo técnico que aseguran fiabilidad en cuanto a la protección del medio.

Esta apertura que logra el paso dado a nivel legislativo también abre una gran oportunidad para sectores estratégicos de la economía mendocina, como la metalmecánica, la construcción y la industria tecnológica. Y en lo económico significa para la provincia un rédito significativo a través de los años, con un impacto fiscal que ronda los 1.400 millones de dólares, con posibilidades de incremento.

Por otra parte, se tiende a una diversificación de la matriz productiva de la provincia, ya que la industria minera no reemplaza a ninguna de las existentes, pero sí impulsa empleo y aporte de proveedores, entre otros beneficios.

Nadie puede desconocer que la minería debe estar bien auditada y ese aspecto en nuestra provincia se puede garantizar con medidas en línea con la legislación de la actividad vigente. Quienes con total razón se preocupan por el agua y su calidad, y tienen derecho a expresarse, cuentan ahora con la oportunidad de participar verificando el cumplimiento de normas y controles que sustentaron los pasos dados para la demorada concreción de los proyectos.

Mendoza aspira con toda razón a sumarse a tantos ejemplos de exploración y explotación a nivel mundial que son ponderados por su buena gestión y elevados mecanismos de control.