Qué es la mecatrónica, la ingeniería que eligió el “uncunauta”

“Tengo muchos amigos que me dicen que soy un genio. No soy ningún genio. Conozco a diez millones de personas más inteligentes que yo, no conozco a una que no sea capaz de hacer cualquier cosa. Pero es solamente tocar puertas porque, hasta que uno no toca puertas, no se da cuenta de que la oportunidad estuvo siempre ahí. Uno vuelve de allá con la cabeza dada vuelta porque se siente capaz de hacer lo que sea. Me encantaría que la gente tuviera esa visión, que rompiera ese paradigma de que estamos confinados a estar acá, de que es imposible. Encima, con internet es todo muy fácil”. La cita es de Marcos Bruno, extraída de la entrevista que publicó el portal Unidiversidad el 30 de junio de 2016, titulada “Hoy cualquiera puede participar en la exploración espacial de Marte”.

Por entonces, Marcos tenía 20 años y era un entusiasta estudiante de Ingeniería Industrial. Previamente, en 2015, se había apuntado en una convocatoria de The Mars Society para llevar a Utah, Estados Unidos, un robot que creó junto con un amigo con el que había estudiado en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). La intención era probar si podría instalar un GPS en Marte, advertía la reseña de su aventura espacial.

Mecatrónico buscando señales cósmicas

Marcos se graduó como ingeniero en Mecatrónica por la Facultad de Ingeniería de la UNCUYO. El dato surgió en la Expo Educativa 2022, donde se puso en valor esta carrera, considerada como una de las “prioritarias” por la Dirección General de Escuelas.

A la par, Bruno lideró este año un equipo con el que hicieron un”viaje” espacial. Pusieron en marcha un experimento que consiste en medir con sensores una serie de variables científicas en el espacio. Esto se logra a través de un dispositivo –del tamaño de un cubo de Rubik– que diseñaron y que ya llegó a la órbita terrestre en uno de los satélites de Satellogic, despegado el 25 de mayo de 2022 en el cohete Falcon 9, propiedad de Space X, del magnate Elon Musk.

La feria educativa presentó este año la carrera como una de las principales ofertas para estudiar en la UNCUYO

“Bruno y Octavio Deshays, ambos estudiantes de Mecatrónica, participaron en este proyecto junto con alumnos de otras facultades del país, y luego tomaron su contribución particular en ese desarrollo como tema del Proyecto Final de Estudios que deben realizar al término de la cursada”, detalló Eduardo Iriarte, director de la carrera.

De qué se trata esta profesión

El ejemplo de Bruno y Deshays es útil para definir que quienes ejerzan profesionalmente esta rama de la ingeniería podrán colaborar con la coordinación de las tareas relacionadas con la ejecución de proyectos con competencias transversales en esas especialidades (Ingeniería Mecánica, Electrónica e Informática Industrial). Para eso, se adquieren herramientas que les permitan tener la capacidad y habilidad para diseñar, realizar, construir y operar sistemas electromecánicos programables y versátiles, y todo lo relacionado con el mundo industrial y tecnológico.

También pueden diseñar proyectos y calcular dispositivos, máquinas, equipos y procesos de un nivel de automatización con la garantía de un funcionamiento óptimo; administrar procesos de asimilación de nuevas tecnologías para la modernización de los procesos productivos de las organizaciones, y diseñar, simular, implementar y controlar procesos de manufactura en forma automatizada mediante el uso de tecnologías automáticas.

Iriarte resaltó que quien egresa tiene competencia para desarrollar sistemas mecatrónicos, es decir, sistemas que tienen partes mecánicas y electrónicas, software y algoritmos de control, como máquinas industriales, robots, generadores eólicos, impresoras 3D y muchos otros sistemas. “Es un ingeniero o ingeniera generalista, que tiene formación teórica y práctica en distintas disciplinas, y tiene competencia para integrar las nuevas tecnologías”, apuntó.