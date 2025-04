YPF anunció desde Wall Street su plan estratégico: US$30.000 millones para crecer

La petrolera anunció una proyección de inversión (CAPEX por "Capital Expenditure") proyectado para los próximos cinco años, que comenzará con US$ 5.000 millones en 2025, para luego pasar a US$ 5.600 millones en 2026; US$ 6.400 millones en 2027, US$ 6.500 millones en 2028; US$ 6.800 millones en 2029 y US$ 5.400 millones en 2030.