Vacaciones 2026: según un informe, una familia tipo necesita casi $4 millones para veranear en Argentina

Las vacaciones de verano representa un desafío financiero para los argentinos. Según el último relevamiento del Instituto de Economía ( INECO ) de la UADE , una familia tipo (dos adultos y dos menores) necesita, en promedio, $3.880.488 para vacacionar en destinos nacionales durante la segunda quincena de enero.

Si la opción elegida es el exterior, el presupuesto se dispara a los $10.334.454 , una cifra que representa más de seis salarios medios. A pesar de estos montos, el informe destaca que la relación entre costos y sueldos se mantuvo estable respecto al verano pasado.

El estudio revela brechas de precios abismales dentro de la Costa Atlántica. Cariló lidera el ranking como el destino más costoso del país, con un presupuesto familiar de $10.665.172 , valor que es cinco veces superior al de Villa Gesell , la opción más económica de la provincia.

Podio de los destinos más caros en Argentina :

En la vereda opuesta, las alternativas más accesibles incluyen a Mar del Plata ($2.779.767), Rosario ($2.728.689), San Clemente del Tuyú ($2.556.985), Necochea ($2.554.338) y Villa Gesell ($2.188.670), valores que implican entre 1,71 y 1,35 salarios medios.

Turismo internacional y la sorpresa de Chile

Veranear fuera del país es, en promedio, 2,7 veces más caro que el turismo doméstico. Sin embargo, el informe arroja comparaciones sorprendentes: hoy cuesta prácticamente lo mismo vacacionar en Cariló que en Miami ($10.957.086).

Además, Santiago de Chile se posiciona como una opción sumamente competitiva: con un costo estimado de $3.277.739 (2,01 salarios), resulta más económico que 13 de los 25 destinos nacionales analizados por la UADE.

Ciudades más costosas en el exterior:

Madrid: $17.187.220 (10,56 salarios)

$17.187.220 (10,56 salarios) Nueva York: $14.254.930 (8,76 salarios)

$14.254.930 (8,76 salarios) Miami: $10.957.086 (6,73 salarios)

$10.957.086 (6,73 salarios) Río de Janeiro: $5.995.297 (3,68 salarios) Santiago de Chile

Al mismo tiempo, el informe de la UADE también analizó, en relación al turismo internacional, el poder adquisitivo del salario argentino (medido por el RIPTE) en dólares al tipo de cambio oficial, revelando un incremento de casi el 50%.

Esta suba provocó que, en términos relativos, los destinos turísticos internacionales se volvieran más accesibles que los domésticos. Sin embargo, el análisis planteó que la ganancia de poder adquisitivo medida en moneda extranjera es sensible a eventuales correcciones cambiarias o aceleraciones inflacionarias, las cuales podrían revertir rápidamente esta ventaja relativa.

El costo de "el día a día" en la playa

El informe de INECO también desglosó gastos extra que suelen quedar fuera de los paquetes de transporte y alojamiento: