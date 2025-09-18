Ulpiano Suarez y el CEM diseñan estrategias para aumentar inversión y negocios locales

La Ciudad de Mendoza avanza en un plan conjunto con el Consejo Empresario de Mendoza (CEM) para fortalecer la transparencia fiscal, modernizar los procesos administrativos y consolidar un clima de negocios favorable. Este trabajo busca crear condiciones más atractivas para la inversión y fomentar el desarrollo económico local.

En este marco, se realizó un taller de medio término en el Hotel Diplomatic, donde funcionarios municipales encabezados por el intendente Ulpiano Suarez y representantes del CEM evaluaron los avances logrados tras nueve meses de convenio. Durante la jornada se presentaron medidas concretas que ya impactan en la baja de impuestos, la agilización de trámites y la generación de oportunidades para emprendedores y empresas.

Ulpiano y CEM (1) La reducción de impuestos y la simplificación de trámites buscan atraer nuevas inversiones y apoyar a emprendedores locales. Municipalidad de Capital Ulpiano Suarez y el CEM avanzan en un clima favorable para los negocios Durante el encuentro, Ulpiano Suarez remarcó: “Hace nueve meses firmamos un convenio con el CEM para trabajar en pos de fortalecer el clima de negocio en la Ciudad. Concluimos un taller con ambos equipos donde hicimos un repaso de todos los avances. La verdad que fueron meses de muchísimo trabajo en conjunto y los resultados se están viendo. Hemos avanzado en un manual de buenas prácticas, para promover el clima de negocios a partir de marco regulatorio, de eficiencia fiscal, de mayor transparencia, de promover el talento como el motor del desarrollo y fundamentalmente fortalecer los servicios públicos de calidad”.

El intendente destacó también: “Hemos bajado la presión tributaria, seguimos buscando mayor eficiencia en los procesos administrativos, fundamentalmente en lo que respecta a la habilitación de comercios u obras privadas. Quedan unos meses de trabajo por delante y estoy seguro que los resultados van a ser excelentes, no solo para la gestión sino para la Ciudad de Mendoza y seguramente para muchos otros municipios de Mendoza y Argentina que se van a encontrar con herramientas efectivas para transformarse en municipios involucrados con el desarrollo económico, la llegada de inversiones y la generación de oportunidades”.

Ulpiano y CEM (3) Próximas reformas en la Ley de Uso de Suelos apuntan a transformar zonas residenciales en áreas de negocios de cercanía. Municipalidad de Capital Suarez estuvo acompañado por Patricia Sánchez, secretaria de Hacienda; Eva González, secretaria de Ambiente y Desarrollo Urbano; Rodrigo González, coordinador de Inversiones; y Alfredo Guzzo, director de Recursos Humanos. Por parte del CEM participaron su presidente Martín Clement, junto con Gustavo Rivarola, Silvia Jardel, Martin Calzetta y Ángel Cirasino.