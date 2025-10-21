Sin freno: el dólar vuelve hoy a subir y se acerca a su récord histórico

Con cuatro ruedas aún por delante antes de las elecciones legislativas, el dólar minorista sigue hoy al alza : se compra a $1.455 y se vende a $ 1.505 en el Banco Nación. Se trata de una suba de $20 (0,67%) respecto al cierre del lunes. El promedio en los bancos ya está en $1.512,31 para la venta.

Por su parte, el blue o paralelo también presiona hacia arriba y se va este martes a $ 1.525 para la venta, 20 pesos por encima del oficial en el BNA.

En tanto, el dólar mayorista se vende a $ 1.485 , cerca de tocar el techo de la banda de flotación, fijado este martes a $ 1.491,07 , según el Banco Central.

Ayer, antes del inicio de la jornada financiera, el Banco Central (BCRA) anunció la formalización del swap por USD 20.000 millones con el Tesoro de Estados Unidos, con el objetivo de “contribuir a la estabilidad macroeconómica de la Argentina, con especial énfasis en preservar la estabilidad de precios y promover un crecimiento económico sostenible”.

Sin embargo, no surtió efecto en el mercado cambiario, que mira con incertidumbre los comicios y especula con una devaluación el lunes posterior.

A cuánto cotiza hoy el dólar tarjeta

A la cotización del dólar en el banco, se suma el 30% de percepción a cuenta del Impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes Personales.

Venta: $1.956,50 (BNA)

Desde abril, el cepo cambiario llegó a su fin, bajo un nuevo esquema de bandas de flotación que va de $1.000 a $1.400 (con una actualización del 1% mensual), que dependerá de la oferta y la demanda. Las personas físicas que deseen comprar dólares pueden hacerlo sin la restricción de USD 200, que regía anteriormente.

La adquisición de dólar billete por ventanilla mantiene un tope de USD 100 por mes, con el fin de preservar la economía formal.

A cuánto cotiza hoy el dólar blue

Compra : $1.505

Venta: $1.525

A cuánto cotiza hoy el dólar MEP

El dólar MEP, cuyo nombre deriva del Mercado Electrónico de Pagos, es también conocido como dólar Bolsa.

Se trata del dólar al que se accede a través de un bono argentino que cotiza tanto en pesos como en dólares. En la transacción se compra ese título en pesos y se lo vende a su equivalente en dólares.

No hace falta tener una cuenta en el exterior para realizar la operación, pero sí abierta y habilitada una cuenta comitente en el banco para la transferencia. Generalmente, vía homebanking, se compra del bono en pesos y su posterior venta en dólares en un solo paso.

Compra : $ 1.543,60

: $ 1.543,60 Venta: $1.544,76

A cuánto cotiza hoy el dólar CCL

Con el dólar Contado Con Liquidación (CCL), la persona jurídica puede cambiar pesos argentinos por dólares en el exterior, mediante la compra-venta de acciones o títulos de deuda.

Compra : $ 1.555,54

: $ 1.555,54 Venta: $ 1.560,96

Aclaración: los ahorristas que compren dólares oficiales quedan imposibilitados de operar en los siguientes 90 días en el mercado de dólares financieros, en el marco de una medida del BCRA para desalentar el famoso "rulo".