Sigue la discusión por la derogación de la Coviar

Con relación a los montos aportados, desde Bodegas expresaron que en el período 2004-2020 los aportes fueron los siguientes: U$S 100 millones del sector privado y U$S 130 millones el sector estatal lo que da un total de 230 millones de dólares. “Estos fondos, provenientes no solo de entidades privadas sino también de ciudadanos comunes que, a través de sus impuestos, sostienen el funcionamiento de una institución que ya no tiene sentido. ¿Cómo justificar semejantes desembolsos en una entidad que ha dejado de cumplir su misión?”, cerró la entidad.