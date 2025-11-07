7 de noviembre de 2025 - 22:00

Se registró una caída del 0,7% de la producción industrial en septiembre

El Indec presentó los datos y registró una caída de la producción industrial y mostró un crecimiento del 6,8% en la construcción.

En septiembre se registró una caída del 0,7% interanual de la producción industrial. 

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

En el mes de septiembre la producción industrial registró una caída de 0,7% interanual respecto a igual mes de 2024, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Además, el índice de la serie desestacionalizada registró una variación negativa de 0,1% con respecto a agosto.

El acumulado de enero-septiembre de 2025 presentó un incremento de 3,8% interanual, según información de Agencia Noticias Argentinas.

indec

Variaciones de los indices según el Indec

En septiembre de 2025, siete de las dieciséis divisiones de la industria manufacturera presentaron caídas interanuales. En orden a su incidencia en el nivel general, se registraron caídas en “Prendas de vestir, cuero y calzado”, 14,0%; “Productos de metal”, 11,8%; “Productos de caucho y plástico”, 11,1%; “Productos textiles”, 20,5%; “Productos minerales no metálicos”, 6,0%.

También en “Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes”, 2,5%; e “Industrias metálicas básicas”, 1,0%.

Por su parte, mostraron subas, en orden de incidencia, las divisiones de “Sustancias y productos químicos”, 2,2%; “Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear”, 7,6%; “Otros equipos, aparatos e instrumentos”, 8,8%; “Maquinaria y equipo”, 4,5%; “Madera, papel, edición e impresión”, 3,1%; “Alimentos y bebidas”, 0,7%; “Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras”, 3,5%; “Otro equipo de transporte”, 16,4%; y “Productos de tabaco”, 0,1%.

indec productos

El Indec informó además que, en septiembre, el indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) mostró una suba de 6,8% respecto a igual mes de 2024.

En el acumulado de los nueve meses transcurridos de 2025 del índice serie original presentó un aumento de 7,8% respecto a igual período de 2024. En septiembre, el índice de la serie desestacionalizada mostró una variación positiva de 0,9% respecto al mes anterior.

Los datos del consumo aparente de los insumos para la construcción en septiembre de 2025 mostraron, con relación a igual mes del año anterior, subas de 42,9% en mosaicos graníticos y calcáreos; 42,0% en artículos sanitarios de cerámica; 27,1% en asfalto; 25,1% en hormigón elaborado; 22,3% en el resto de los insumos (incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción); 12,7% en hierro redondo y aceros para la construcción; entre otros.

indec construcción

En cuanto a los puestos de trabajo registrados en la actividad de la construcción en el sector privado, en agosto este indicador registró una suba de 3,3% con respecto al mismo mes del año anterior y en el acumulado enero-agosto de 2025 presentó una baja de 0,6% con respecto al mismo período del año anterior.

datos indec construcción

La superficie a construir, autorizada por los permisos de edificación otorgados para la ejecución de obras privadas en una nómina representativa de 246 municipios, registró en agosto de 2025 una suba de 1,5% con respecto al mismo mes del año anterior. La superficie autorizada acumulada durante los primeros ocho meses de 2025 en su conjunto registró una suba de 7,4% con respecto al mismo período del año anterior.

En este contexto, el 67,0% de las empresas que realizan principalmente obras privadas prevé que el nivel de actividad del sector no cambiará durante los próximos tres meses, mientras que 23,3% estima que disminuirá y 9,7%, que aumentará.

Entre las empresas dedicadas fundamentalmente a la obra pública, 64,5% opina que el nivel de actividad no cambiará durante el período octubre-diciembre de 2025, mientras que 22,2% cree que disminuirá y 13,3%, que aumentará.

Con respecto a la evolución de las necesidades crediticias para los próximos tres meses, 43,7% de los consultados dedicados a obras privadas estima que no variará, 34,0% no toman créditos y 18,4% cree que aumentarán, entre otras respuestas.

Entre los empresarios dedicados a obras públicas, 48,9% dijo que no variará, 25,6% cree que aumentarán y 22,2% no toman créditos, entre otras.

Las empresas que realizan principalmente obras privadas y aquellas que se dedican mayormente a la obra pública toman crédito en 68,6% y 65,5%, respectivamente, de las bancas privada y pública.

