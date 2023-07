Alta Montaña: se agrava el conflicto con prestadores turísticos por las restricciones de tránsito

Después de dos semanas reabrió el Paso Cristo Redentor y regresó la transitabilidad al corredor internacional, sin embargo la tormenta en Alta Montaña parece que no terminan nunca, y en pleno invierno, el climas está más caldeado que nunca.

La disposición del comité de frontera de abrir el cruce internacional pero solo habilitar el tránsito para el transporte de cargas generó una catarata de reclamos de los prestadores turísticos que se encuentran en la zona cordillerana y para no pasar inadvertidos, iniciaron una serie de protestas con cortes de ruta intermitentes durante este viernes.

Desde el Gobierno de Mendoza confirmaron que la decisión en el manejo del cruce fronterizo por parte de los gobierno de Chile y Argentina está tomada y nada indica que las autoridades tenga intenciones de dar analizar cambios.

En tanto, las medidas de fuerza de los prestadores podrían agravarse en el transcurso de este fin de semana si no hay una mediación o respuesta que los satisfaga.

“La gente está muy enojada acá arriba y creo que mañana si esto no se recapacita, por más que sea una decisión tomada de las autoridades, van a haber cortes sorpresivos más permanentes”, aseguró Eduardo Soler, gerente operativo del complejo Los Puquios.

La medida no me gusta, pero lamentablemente estamos cansados de que no se nos tenga en cuenta, entonces algún tipo de molestia tenemos que ocasionar para que paren un poco más las antenas y simplemente vengan a enterarse de la problemática nuestra, no pedimos nada más que eso”, remarcó Soler.

Además, el gerente de Los Puquios ratificó que abrirá este fin de semana el complejo como estaba anunciado, aunque tengan que mantenerlo a pérdida hasta el martes en que estará habilitado el tránsito para todo tipo de vehículos.

Tránsito escalonado en el cruce fronterizo

El Paso internacional Cristo Redentor cerró el último fin de semana de junio a causa de un furioso temporal de viento, lluvia y nieve, que azotó a la zona de Alta Montaña y provocó serios inconvenientes en el camino, tanto del lado argentino como chileno.

Desde entonces, el tránsito estuvo interrumpido y 10.500 camiones quedaron varados a ambos lados de la cordillera.

Finalmente llegó el día esperado, por los camioneros y también los prestadores turísticos ya que empezó de lleno la temporada alta por el inicio de las vacaciones de invierno.

Sin embargo, la decisión de los gobiernos de Chile y Argentina fue la de habilitar el tránsito pero de manera escalonada y en un sentido único.

Desde este viernes pueden circular todo tipo de vehículos pero únicamente en el tramo Chile a Mendoza. En tanto, para este fin de semana se invirtió la modalidad de flujo y se puede viajar hacia el vecino país, pero la prioridad de paso es para el transporte de cargas.

El lunes estará habilitado nuevamente el tramo de Chile en dirección al país mientras que recién el 11 se podrá circular desde Mendoza con destino a Chile, por lo que los prestadores de servicios deberán esperar hasta el martes para poder recibir a turistas.

El cronograma de circulación que elaboró la Coordinación del Paso Cristo Redentor cayó como una bomba entre los comerciantes y prestadores turísticos y ayer al mediodía salieron a la ruta a protestar. Realizaron cortes intermitentes en el tránsito a la altura de Puente del Inca, media calzada con 15 minutos de circulación y 15 minutos de corte.

Marcelo Reynoso, director de Calidad y Servicios Turísticos, explicó que desde la cartera de Turismo mendocino “hemos estado a diario trabajando con el sector de prestadores tanto del Gran Mendoza como de Alta Montaña al respecto de los sucesos que se estaban prenunciando y finalmente el Ministerio del Interior de la Nación en nombre de Daniel Galdeano, coordinador del paso internacional, y en conjunto con la República de Chile, tomaron esta medida irreversible”.

El funcionario provincial sostuvo que “a pesar de las recurrentes conversaciones y solicitudes del Gobierno de la Provincia para poder organizar mejor, no se pudo lograr otro contexto dado que es necesaria la evacuación de 9.000 camiones que se encuentran del lado mendocino y 1500 del lado chileno a la brevedad posible, mientras el clima lo permita”.

Ante esta situación, Reynoso le bajó el pulgar a cualquier posibilidad de cambios en las disposiciones y los prestadores y los turistas deberán “esperar” y “el martes comenzar con un ejercicio pleno de las vacaciones invierno en la alta montaña de Mendoza”.

No nos tienen en cuenta

Los prestadores turísticos de Alta Montaña están que trinan por las disposiciones del comité de frontera y lo expresaron.

“Ayer a la tarde nos desayunamos con que la coordinación del paso decidido no permitir el tránsito interno a turistas hasta el día 11 con lo que nos acarrea a todos los prestadores y puntualmente a nuestro parque de nieve que se viene preparando hace muchos meses y nos estamos perdiendo los primeros días de vacaciones de invierno por una decisión que nosotros opinamos se podría haber manejado de otra forma”, dijo Eduardo Soler.

El gerente operativo del complejo invernal aseguró que “acá se están vulnerando derechos constitucionales de un montón de ciudadanos, tanto turistas como prestadores, en pos de un solo grupo económico. Si bien entendemos la gravedad y entendemos la situación de los transportistas, pensamos que se debería haber manejado de otra forma perfectamente, se podría haber habilitado la ruta dos horas para que suban los turistas y el resto del día para los camiones. Y después dos horas para que bajen y el resto de las 24 horas de día para los camiones”, remarcó.

Es más, según Soler, en Alta Montaña “hay buen tiempo, el tráfico te diría es menor al de un día normal, o sea que tampoco hay necesidad de que los camiones hubiesen tenido la exclusividad de la ruta”, sentenció.

El titular de Los Puquios comentó con preocupación que decidieron abrir el complejo teniendo en cuenta el inicio de las vacaciones y la nieve acumulada, pero si bien “hoy está todo cubierto, se puede hacer la actividad, pero no va a durar si no nieva pronto y estos días que nos sacaron, probablemente, si no nieva, serán los únicos días que podríamos haber trabajado”.

Por último Soler pidió que “el coordinador de la ruta se entere un poco más de la problemática, ya sé que tienen que evacuar una cantidad importante de camiones, pero nosotros también necesitamos trabajar”.