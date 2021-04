Se actualiza el Salario Mínimo: ¿Cómo afectará al pago de planes sociales?

Ante una segunda ola de contagios de coronavirus se esperaban nuevos aportes del gobierno nacional, tendientes a sostener la actividad de aquellas personas que no podían salir a la calle a trabajar (monotributistas de primera categoría y trabajadores informales), y aunque hasta el momento eso solo se dio en Buenos Aires, con un refuerzo de la AUH, y no regresó el “Ingreso Familiar de Emergencia” existen programas de trabajo y capacitación que, desde el ministerio de Desarrollo Social, ofrecen para que en un futuro, las personas accedan a empleos genuinos y no dependan de la asistencia social.

Entre estos programas se destaca el Potenciar Trabajo, que reemplazó al IFE de Anses, y se lanzó en julio de 2020, y que garantiza el pago de la mitad del salario mínimo vital y móvil. En la actualidad, Potenciar Trabajo paga $10.800 .

Ahora bien, el Gobierno convocó a la primera reunión multisectorial que definirá el porcentaje de suba del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM), y dicho aumento repercutirá directamente en este programa de capacitación y empleo. La cita fue pautada para el próximo 27 de abril, y se espera que de los $21.600 actuales, se pase a un monto que, al menos reconozca la inflación proyectada en el Presupuesto Nacional (29%).

De ser así, el nuevo salario rondaría los $28.000, y los planes como Potenciar Trabajo, se acercarían a los $14.000.

Foto José Gutierrez / Los Andes Jose Gutierrez | Jose Gutierrez

¿Cuándo aumentará el salario mínimo?

El Gobierno convocó este martes para el próximo 27 de abril al Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil para realizar su sesión plenaria ordinaria, se informó oficialmente.

Así, a través de una resolución firmada por el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, se convocó a los integrantes del Consejo a reunirse en sesión plenaria ordinaria, a las 15 horas de ese día, mediante plataforma virtual.

Además, en la misma reunión se discutirá la determinación de los montos mínimo y máximo de la prestación por desempleo, en el marco de lo dispuesto por el artículo 135, inciso b) de la Ley Nº 24.013 y sus modificatorias.

¿Cuándo aumentan las jubilaciones y los planes sociales?

La Asignación Universal por Hijo, y demás asignaciones de Anses, así como las jubilaciones y pensiones, tienen una actualización trimestral que se realiza según un cálculo bajo la fórmula de movilidad.

Para junio está previsto que se active dicha fórmula, y los jubilados y pensionados podrían esperar incrementos cercanos al 9% (teniendo en cuenta la evolución de los salarios de los trabajadores activos, y el aumento de las arcas del organismo previsional). Lo mismo cabe esperar para las asignaciones.