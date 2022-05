Rodríguez Larreta reveló su receta para combatir la inflación

El jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró hoy que el problema de la inflación es multicausal y señaló que para combatir el flagelo se necesita de un “plan integral y un consenso amplio” que se transforme en una política de Estado.

“Hay que reconocer que las causas son múltiples y complejas”, dijo el dirigente del PRO. Y agregó: “No hay una solución única. O sea, alguien que viene acá con un eslogan de dos frases y te dice ‘así se soluciona’, estamos sonados, es complejo”.

Según el jefe de Gobierno porteño, combatir la inflación también “requiere obviamente no emitir dinero, no gasrta más de lo que tebnés. También un plan de crecimiento. Hace décadas que no podemos tener un período de crecimiento largo”.

“Requiere también abrirse al mundo, en forma inteligente y cuidando el trabajo argentino. Hoy tenemos el 14% del PIB en Comercio Internacional, es de los más bajos del mundo”, expresó.

También habló de “algún tipo de acuerdo no compulsivo de precios y salarios, como se ha hecho en muchos países del mundo”.

Asimismo, dijo, se necesita “un plan integral con un consenso amplio para volver a construir confianza, tanto para el del bar de la esquina, para el emprendedor y para la gran empresa2.

“Es complejo, pero no hay una solución única. Requiere de un plan integral y un consenso amplio”, dijo Rodríguez Larreta en declaraciones a radio Con Vos.

Rodríguez Larreta dijo que hay que ir a la década del 30 para encontrar un presidente que haya mantenido lo que hizo el anterior. “Acá, cada presidente es un fundador. No hay manera de derrotar la inflación si no tenemos un plan sostenido en el tiempo”, dijo.

Reformas laboral y previsional

Por otro lado, dijo que en caso de ser electo presidente en 2023 aplicará una reforma laboral y previsional, y advirtió que para eso se requiere “cambiar la legislación”.

“Hay que replantear el sistema laboral. Hay gente que trabaja desde su casa, a la noche, en horarios más flexibles”, dijo Larreta en declaraciones a radio Mitre.

El mandatario porteño agregó que “esto requiere cambiar la legislación” y estimó que “así como estamos no se genera trabajo, no hay laburo estable y privado en la Argentina”.

Asimismo, consideró que “para que el equilibrio fiscal sea sostenible en el tiempo hay que replantear el sistema jubilatorio”.

Se mostró partidario de un sistema fiscal que “promueva el empleo” y dijo que no es aceptable que “tomar un trabajador cueste una fortuna”.

Larreta también afirmó que es necesario introducir modificaciones en el funcionamiento de algunas empresas públicas, al indicar que YPF debería funcionar “como una empresa privada”, mientras que en relación a Aerolíneas Argentinas dijo que se debe incrementar la competencia en el mercado de cabotaje para que “vengan muchísimas empresas a volar a la Argentina”.

Al reivindicar la política de “cielos abiertos” en materia de vuelos que se implementó durante el Gobierno de Mauricio Macri, sostuvo que “con Aerolíneas hay que hacer que se vuele más” y manifestó que hoy Argentina tiene “la mitad de vuelos que en 2019″.

Sobre la petrolera estatal, remarcó que “puede ser de capitales del Estado, obviamente, pero tiene que funcionar como una empresa privada” porque “es la única manera que se consiguen inversiones, e YPF requiere una inversión enorme”.

En otro orden, cuestionó al Gobierno al afirmar que “nunca hemos sido tan unitarios como ahora” y expresó que “el kirchnerismo concentró mucho poder en el Gobierno nacional para tenerlos agarrados a todos”.