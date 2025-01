Recuperar ingresos: el gran desafío que plantea la Fundación Mediterránea

En este contexto, el balance del primer año deja un panorama desigual en materia de ingresos reales. Algunos sectores lograron avances: la AUH aumentó un 100% y la jubilación media creció un 3%. Los trabajadores registrados del sector privado, lograron mantener su poder adquisitivo, aunque con algunas fluctuaciones a lo largo del año. En contraste, otros sectores enfrentaron caídas significativas, como el programa Volver al Trabajo (ex Potenciar Trabajo), que experimentó un desplome real del 60%, y la Tarjeta Alimentar, cuyo poder adquisitivo cayó un 11%.

Sin embargo, el informe va más allá y analiza todo el primer año. En este marco explicitó que los ingresos que experimentaron un deterioro no lo hicieron de manera uniforme; sus fluctuaciones estuvieron influenciadas por la inflación, el ajuste del gasto público y las negociaciones colectivas. “En los primeros meses del nuevo gobierno, el deterioro fue generalizado tras una devaluación de más del 50%”, advirtieron desde la Fundación Mediterránea. Agregaron que, no obstante, luego del anuncio en enero de la duplicación de la AUH y la tarjeta alimentar, se vio una rápida recuperación de estos programas, aunque en el caso de la Tarjeta Alimentar, esta mejora no logró sostenerse en el tiempo.