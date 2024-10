Qué puede pasar si el riesgo país logra perforar el piso de los 1.100 puntos

El Gobierno de Javier Milei quedó hoy a punto de lograr que el riesgo país caiga por debajo de los 1.100 puntos, lo que abriría más posibilidad de acceder a crédito internacional. El optimismo también se vio reflejado en las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York (ADR).

Los papeles de Grupo Financiero Galicia lideraron la rueda con una suba del 3,7%, seguidos por BBVA (+3,4%), YPF (+2,6%) y Mercado Libre (+2,5%).

Sin actividad en el mercado local por el feriado por Día del Respeto a la Diversidad Cultural, el movimiento financiero internacional mostró números positivos para la Argentina, con el riesgo país en busca de perforar esa barrera.

El Gobierno sigue de cerca este indicador, clave para que pueda volver a los mercados internacionales de crédito.

Sin embargo, analistas señalan que todavía queda un largo recorrido para alcanzar niveles “razonables”: actualmente el índice casi que triplica el promedio latinoamericano.

A pesar de que este viernes el mercado local no tuvo movimientos, sí cotizaron los bonos soberanos de deuda que operan en el exterior, que tuvieron una recuperación del 1% en promedio.

Esto impactó de manera directa en el riesgo país, índice que elabora el JP Morgan y que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos (considerados los activos más seguros del mundo) frente al resto de los países.

Como su nombre lo indica, cuando un país es más riesgoso, tiene que pagar una mayor tasa al buscar financiamiento en el mercado.

El indicador cedió 17 unidades y se ubicó en los 1109 puntos básicos (-1,51%). Es decir, como los bonos del Tesoro a diez años hoy cotizan a tasa del 4,1%, para financiarse la Argentina tiene que pagar una tasa de interés anual del 15%.

El Gobierno sigue tratando de cerrar alguna forma alternativa de financiamiento y avanzado un Repo por entre US$ 3.000 y US$ 3.500 millones para garantizar los pagos de capital de enero de 2025, aunque no hay ninguna confirmación oficial al respecto.

La Argentina tiene el cuarto índice más alto de toda América Latina, aunque en el último año logró bajar dos escalones. Por delante, se encuentran Venezuela (con un riesgo país de 20.253 puntos básicos), Bolivia (2030 pbs) y Ecuador (1165 pbs).

En cambio, el promedio latinoamericano es de 427 puntos básicos, e incluso los países vecinos se encuentran mucho más abajo.

Por ejemplo, en Brasil el indicador se ubica en los 198 puntos básicos, en Perú es de 153 puntos básicos, en Paraguay de 152 puntos básicos, le sigue Chile con 113 puntos básicos y el mejor posicionado es Uruguay, con 88 puntos básicos.

De todos modos, actualmente el riesgo país toca valores que no se observaban desde el canje de deuda de septiembre de 2020.