Qué marcas llegarán a los 16 nuevos locales en Patio del Centro

Marcelo Gatta, a cargo del proyecto , detalló que decidieron realizar esta previa de la inauguración, porque aún resta cumplir con algunas gestiones para que puedan abrir sus puertas, lo que estima sucederá pronto. Si bien, por razones comerciales, no puede dar el nombre de todas las marcas que los ocuparán, adelantó que ya han cerrado acuerdo con ópticas Duci, Fiume y La Parfumerie . Y adelantó que la mayoría de los otros rubros serán de indumentaria para mujer, niño y hombre .

Asimismo, destacó que seguirán priorizando, como lo vienen haciendo hasta ahora, el compre local, con proveedores mendocinos . La inversión total calculada asciende a US$ 85 millones , de los que llevan ejecutados el 25%. Se trata de capitales de un grupo inversor de Buenos Aires, “gente que apuesta por el país y por Mendoza”.

Inauguración Vamos al Patio Inauguración Vamos al Patio. Los Andes / Ramiro Gómez

Y hacia arriba tendrá cuatro niveles: planta baja y primer, segundo y tercer piso. Habrá 170 locales comerciales en total y, en el nivel más alto está planificada la apertura de un centro médico, cuya administración todavía no se ha definido, y un espacio del vino. Gatta explicó que la idea es que una buena cantidad de bodegas puedan presentar su oferta, no tanto de productos como de las diversas actividades que realizan para turistas y mendocinos (degustaciones, almuerzos, visitas guiadas, etc.).

Señaló que Mendoza es la Capital Internacional del Vino y por eso decidieron apostar fuertemente a la vitivinicultura. La ubicación de Patio del Centro es, además, ideal para el turista que llega a la provincia y quiere conocer qué puede hacer en las bodegas mendocinas.

En los niveles restantes habrá, además de locales comerciales, una gran tienda ancla -si bien aún no está decidido cuál será, el levantamiento del cepo ha abierto la posibilidad de que se trate de alguna internacional-, patio de juegos, patio de comidas y un cine. Añadió que es probable, además, que varias de las marcas que están en los otros shoppings que administran elijan a Mendoza como plaza.

Gatta señaló que la apertura de este espacio tendrá un efecto muy positivo para el “centro comercial a cielo abierto”. “A diferencia de lo que todos creen, Patio Olmos, en Córdoba, no llegó para canibalizar el comercio local. Al contrario, potenció el centro cordobés, porque muchos locales en las adyacencias, al ver lo lindo que es el shopping, se modernizaron. Y ni hablar del flujo de gente que genera”, planteó.

Primer shopping de Ciudad: así luce el Patio del Centro, donde era el "pozo de Maristas" En 2020 abrieron los primeros seis locales, a la vereda de la avenida San Martín, en el primer shopping de Ciudad: Patio del Centro Los Andes

Avance de obra

Patio del Centro tendrá unos 12 mil metros cuadrados cubiertos, en un terreno de 60 mil m2. La empresa es propietaria del predio desde 2011, pero hubo dilaciones por diversos motivos, como un rediseño, ya que originalmente estaba previsto que albergara también un hotel de categoría.

Por otra parte, tuvieron que pagar la propiedad, completar los trámites para poder iniciar la obra -incluida la evaluación de impacto ambiental- e intentar conseguir financiamiento. Finalmente, avanzaron con fondos propios.

La edificación avanza con buen ritmo desde 2018, aunque con un inevitable compás de espera en 2020, cuando la obra se frenó porque los otros shoppings, con los que se financia esta construcción, sufrieron el impacto financiero de los locales cerrados por la pandemia.

Gatta resaltó el acompañamiento por parte de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, para que las inspecciones y habilitaciones se realicen de modo ágil, lo que facilita el proceso.

Anunciaron inicio de obra del shopping del pozo de Maristas Así se vio el "pozo de Maristas" durante años, hasta que empezó a concretarse la construcción.

Los primeros seis locales, que dan a la vereda de la avenida San Martín, albergan hoy a la cafetería Pukka, la tienda de blanco y colchones Simmons, La Parfumerie, la vinoteca Wine Up, Farmashop y un local de la marca de indumentaria Fiume. Dos de estas tiendas se mudarán a los nuevos espacios del interior.

Así, de forma paulatina, el enorme predio donde no sólo funcionó el Colegio San José de los Hermanos Maristas hasta los años ’80 (cuando se mudó a El Challao), sino que después estuvo la Facultad de Abogacía de la UNCuyo hasta 1994, cuando el edificio fue demolido, empezó a recuperar movimiento y a darle vida nuevamente a ese espacio de la Ciudad.