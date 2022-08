Qué hay que saber antes de llevar los ahorros a bancos de Estados Unidos

En el actual contexto de incertidumbre que atraviesa América Latina, las entidades bancarias de Estados Unidos suelen ser las más elegidas por los latinoamericanos para resguardar sus ahorros. Sin embargo, resulta fundamental conocer qué entidades financieras remuneran mejor los ahorros en dólares, para poder elegir la opción más atractiva para rentabilizar estos recursos.

Ante esta situación, es importante replantearse si un depósito bancario es una buena alternativa, cuando no es acompañada de una buena tasa de interés para el ahorrista. Actualmente, bancos de renombre en Estados Unidos ofrecen tasas de interés del 0,01% anual; porcentaje bastante humilde en comparación con otras alternativas más conservadoras, pero que ofrecen mayores tasas de interés.

Mariano Sardans, CEO de FDI (una firma de gerenciamiento de patrimonios que brinda soluciones en inversiones financieras y personales en Latinoamérica, EEUU y Europa), asegura que “un banco de EE.UU. es considerado seguro porque sus depósitos están respaldados por el gobierno de los EE.UU. -vía el seguro del FDIC: Corporación Federal de Seguro de Depósitos. Ahora bien, lo muy llamativo es que los propios bonos del gobierno de los EE.UU., o sea el mismo que respalda a los bancos de este país, están pagando tasas muy superiores a las que pagan esos bancos”.

Y resalta: “Sí, los bonos a 3, 6 y 12 meses de plazo están pagando tasas del 2,4%, 2,9% y 3% anual respectivamente. Varias veces más de lo que pagan los bancos”. Es importante recordar que se trata de los títulos más seguros y líquidos del mundo, los cuales, a través de algunas entidades financieras de los EE.UU., pueden comprarse y venderse sin comisión, y no tienen diferencia entre el precio de compra y de venta.

También, vale recordar que con los plazos fijos no es posible salirse antes, sin tener que pagar un costo por esa salida anticipada. “En definitiva, no tiene sentido dejar el dinero en el banco, más aún cuando quien los garantiza me retribuye con mayor tasa, mayor liquidez y menor riesgo”, manifestó.