Preocupación en la Uocra por posible reducción de personal en la refinería

Desde la Uocra denunciaron que se obliga a unos 3.000 trabajadores a cambiar de sindicato, lo que atentaría contra las fuentes de trabajo.

El sindicato de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra) ha manifestado preocupación por le calificaron de “irregularidades” en la refinería de YPF. Según explicó el delegado sindical de la Uocra en esa área, Marcos Vega, la empresa ha comenzado a llamar a sus afiliados para cambiarlos de manera unilateral a otro sindicato. En este caso al SUPEH (Sindicatos Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos).

Desde la Uocra han advertido que esto, por un lado, es “ilegal” y, por el otro, esconde el objetivo de reducir puestos de trabajo en la refinería de Luján de Cuyo. Este sindicato denunció que son unos 3.000 trabajadores que se encuentran en riesgo debido al reencuadramiento sindical.

Según la explicación de Vega, la diferencia en el convenio de trabajo de uno y otro gremio explicaría la reducción de horas para los de la Uocra con las consiguientes dificultades que deberían enfrentar diversos empleados.

El Gobierno homologó incremento salarial de la UOCRA NA Aunque no todos los afiliados a la Uocra que están ligados a la refinería se quedarían sin empleo, desde el punto de vista de Unión Obrera, el traspaso de sindicato implica una reducción de horas de trabajo dada la diferencia de convenios. Por otra parte, expresaron que la petrolera no puede realizar un cambio de gremio a sus trabajadores de manera compulsiva porque se trata de una maniobra “ilegal”.

En este contexto, fuentes allegadas al sector respondieron que no es posible que haya 3.000 operarios de la Uocra desempeñando tareas en la refinería. No obstante, admitieron que el año pasado fue excepcional debido al plan de inversiones en el que YPF construyó nuevas unidades de producción de combustibles de bajo contenido de azufre.

Según comentaron, se trató de una obra gigantesca para refuncionalizar la planta lo que implicó contrataciones “inusitadas” de trabajadores de la construcción que, una vez finalizada la tarea, no se pueden sostener. De hecho, según esta mirada, de confirmarse el cambio de sindicato mencionado, se trataría más de una posibilidad de salvar algunos empleos que –al terminar la obra- ya no tendrían sentido.