Precio por m2: cuánto cuesta construir una casa económica en Mendoza

El costo total para edificar una vivienda típica en Mendoza, de construcción tradicional, y por 61 m2, alcanza, a marzo de este año, un total de $6.084.140. Dicho de otra forma, se requerirían casi 81 salarios completos para reunir el dinero necesario.

Los datos del costo de construcción provienen del último informe del Centro de Ingenieros de Mendoza, entidad que realiza desde enero de 2017 un seguimiento mensual, de la evolución de los precios de materiales y mano de obra utilizados en la ejecución de obras civiles y muy especialmente el costo de construcción de una vivienda económica, de ejecución tradicional, de 61 m2 ($99.740 por m2), y de una vivienda de mediana calidad, de ejecución tradicional, cuya superficie es de 136 m2.

En el caso de la segunda vivienda, el costo por metro cuadrado es de $149.332 a la fecha; de manera que serían necesarios $20.309.152 para construirla completa.

Expresada en dólares, la vivienda económica requeriría de U$S 927.90/m2 (valor comprador según lo publicado por el Banco Nación); a valores blue u$s505.27; y la vivienda de mediana calidad u$s 1.389.26/m2 o u$s 746.49/m2 si se sigue la evolución del dólar blue o paralelo.

La diferencia entre ambas viviendas tiene que ver con los m2, pero también con que en el segundo caso se incluiría, por ejemplo, más de un baño, posiblemente con artefactos más costosos, y revestimientos de mayor calidad, como puede ser el porcelanato, según explicó el ingeniero Daniel Dimaría, presidente del Centro.

Construir una casa cuesta 48% más que hace un año

El Centro de Ingenieros, además, elabora un índice de la construcción que permite observar las variaciones que experimenta. Este estudio se realiza durante los primeros diez días de cada mes con el objetivo que sus socios y la comunidad mendocina en general reciba la información en tiempo real.

De acuerdo a la última medición realizada durante los primeros diez días del mes de marzo, en el último mes el costo de la construcción aumentó 1,85% y 48,43% en un año. El mayor impacto dentro de la variación interanual lo tuvo el costo de los materiales, con un aumento del 54,15%; mientras que la mano de obra se mantuvo incluso por debajo de la inflación interanual (50,7% a enero), con un avance del 40.34%.

Ahora bien, quienes mantuvieron sus ahorros en dólares experimentaron una evolución del 23,24% interanual, y a valores blue, del 8.56%. De manera que, incluso en moneda estadounidense, resultó más rentable construir que mantener “los dólares bajo el colchón”.

Cómo construir y recuperar el 40% de la inversión

Desde el próximo 20 de marzo y hasta el día 30 iniciará un nuevo llamado del programa Mendoza Activa, que permite presentar proyectos de inversión en Mendoza (construcción entre ellos) y recuperar al menos un 40% del dinero que se gaste.

En esta oportunidad se incorporaron líneas para “construcción individual, llave en mano”; “construcción de viviendas rurales”; “construcción de complejos” y “mi primera vivienda”.

Para más información, se puede ingresar aquí.

El costo de cada m2 medido en salarios

Los salarios de los mendocinos no han evolucionado en la misma medida que los costos de la construcción, más si se tiene en cuenta que los sueldos de los trabajadores de la construcción son solo uno de los componentes de la variable a tener en cuenta, y ni siquiera estos se movieron en la misma medida.

Así, mientras que, de acuerdo con el economista José Vargas, titular de Evaluecon, el salario promedio de los mendocinos, del sector público y privado, teniendo en cuenta lo que ganan los trabajadores formales e informales, alcanza los $75.500 (a enero de 2022, resta ver qué sucede con los cierres de las paritarias que iniciaron este mes); cada metro cuadrado de construcción equivale a casi $99.740.

De esta forma, completar los 61 metros cuadrados significaría reunir casi 81 salarios (constantes), y si eso se traduce a años de ahorro, a la fecha, serían 6 años (13 salarios por año, incluyendo el SAC).