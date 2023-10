Por la incertidumbre pre electoral, los supermercados estuvieron llenos este sábado en Mendoza

La incertidumbre por el ganador de las elecciones y teniendo en cuenta lo que sucedió en las PASO del 2019 y en las de este año, la gente decidió tratar de cuidar el dinero. Es que se espera un lunes negro con el dólar para arriba y remarcaciones en distintos productos.

Así fue como muchas personas en Mendoza colmaron los supermercados para comprar alimentos otro tipo de mercaderías. En un mayorista conocido, hubo gente que se quedó afuera y no pudo entrar.

Otros se inclinaron por los electrodomésticos o productos que puedan valer más si el dólar se dispara después del domingo.

En distintos supermercados de nuestra provincia se veían filas en las cajas y desde los comercios explicaron que había sido así casi toda semana pero que la cantidad de gente se incrementó el fin de semana porque tuvieron el tiempo necesario para ir y hacer la cola.

La gente buscando proteger su dinero.

“La gente está protegiendo el dinero que le queda porque empezamos la última semana del mes y los bolsillos están flacos como para hacer grandes compras, de todas formas la gente viene y gasta igual con tarjeta de crédito o en efectivo si es que tenía algún ahorro guardado”, indicó el encargado de una cadena de supermercados que tiene sede en el microcentro mendocino.

Comprar esta semana no ha sido fácil debido a que varios productos no tenían precio, de esa manera también los productores o fabricantes buscaron no “clavarse” vendiendo mercadería a un precio que al momento de elaborarla o reponerla no le alcanzaría el dinero para comprarla por la estampida de precios que se espera para el lunes.

Esto explica también por qué las casas de electrodomésticos del microcentro mendocinos también estaban más concurridas que un fin de semana cualquiera.

“Vine porque veía que no tenía precio un lavarropas que necesito y estoy aprovechando que tengo el dinero. Seguro el lunes si es que venden, estará más caro”, indicó Jorgelina.

Lo mismo sucedió en distintas provincias del resto del país. Mucha gente llegó a las góndolas para poder comprar los productos que más necesitan, previendo que la semana que viene estarán fuertemente remarcados.

La gente tiene temor y mucha incertidumbre debido a que nadie sabe qué puede suceder si Javier Milei logra ganar en primera vuelta, debido a que al gobierno de Alberto Fernández le quedará un mes y medio en el poder casi con un dólar incontrolable.

Un escenario parecido se puede registrar si pasa al balotaje Javier Milei y Patricia Bullrich y Sergio Massa, candidato oficial, queda sin chances de llegar a la presidencia. Por esto la gente protege como puede el dinero que se le va licuado día a día.