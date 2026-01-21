La medida publicada en el Boletín Oficial fijó la alícuota en un 0%. Antes, las empresas estaban obligadas a aportar el 15% del beneficio obtenido por IVA en la venta de sus productos.

Por la desregulación, el Gobierno eliminó el pago de aportes obligatorios para industrias de Tierra del Fuego.

El Gobierno nacional resolvió reducir a cero los aportes mensuales que las industrias radicadas en Tierra del Fuego debían realizar al Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP). La medida apunta a compensar la pérdida de competitividad derivada de recientes cambios tributarios y arancelarios que impactaron en la ecuación económica del sector.

La decisión fue formalizada a través de la Resolución 20/2026 de la Secretaría de Industria y Comercio, publicada este martes en el Boletín Oficial. Hasta ahora, las empresas adheridas al régimen de promoción industrial estaban obligadas a aportar el 15% del beneficio obtenido por IVA en la venta de sus productos.

Con la nueva normativa, esa alícuota queda fijada en 0% para todas las compañías que operan bajo el marco de la Ley 19.640 y sus prórrogas.

tierra del fuego2 La Nación Desde el sector industrial, la revisión había sido solicitada por la Unión Industrial Fueguina (UIF) y la AFARTE, que advirtieron sobre el riesgo para la capacidad productiva y el sostenimiento del empleo en la provincia frente al nuevo escenario de desregulación económica.