Para competir con las low cost, Aerolíneas Argentinas lanzó una promoción para viajar al Caribe

La aerolínea de bandera ofrece descuentos del 20%. Hasta cuándo se puede aprovechar la promoción.

Aerolíneas Argentinas lanza un importante descuento en vuelos a Cancún y Punta Cana para competir con las low cost.

Aerolíneas Argentinas lanza un importante descuento en vuelos a Cancún y Punta Cana para competir con las low cost.

Desde este miércoles 6 de agosto y hasta el 10 de agosto, Aerolíneas Argentinas lanzó una promoción del 20% de descuento en pasajes hacia dos de los destinos más elegidos del Caribe: Cancún y Punta Cana.

La oferta es válida para vuelos que se realicen entre el 15 de agosto y el 31 de octubre de 2025, y los tickets pueden adquirirse en todos los canales de venta habilitados, con cualquier medio de pago.

La promoción se enmarca dentro de una estrategia táctica orientada a públicos y rutas específicas, según explicaron desde la empresa. “Nuestra estrategia comercial se enfocaba en ofrecer la mejor financiación para el mercado local. Ahora, sumamos acciones promocionales en rutas internacionales. A su vez, reforzamos las promociones en millas para nuestros clientes de alto valor, miembros del programa de fidelización ArPlus”, indicaron.

Descuentos en vuelos a destinos paradisíacos.

Descuentos en vuelos a destinos paradisíacos.

Actualmente, Aerolíneas opera 10 frecuencias semanales a Punta Cana desde Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Tucumán, y cinco vuelos semanales a Cancún desde la capital.

Competencia fuerte y temporada baja en el Caribe

La medida busca enfrentar la alta competencia en rutas hacia el Caribe, donde operan compañías como Latam, Copa, Avianca y la low cost Arajet, con económicas y varias escalas.

Hace un año que la gente elige lo más barato, aunque tenga que hacer varias escalas o viajar solo con carry on”, explicó Diego Minici, de la agencia DM Viajes. Según detalló, en algunos casos puntuales, Aerolíneas podría igualar precios en torno a US$800, incluyendo valija y equipaje de mano, aunque en general está por encima de esa franja.

A eso se suma un factor estacional: entre septiembre y diciembre, el Caribe atraviesa su temporada de lluvias, huracanes y mayor presencia de sargazo, lo que reduce la demanda fuera de las vacaciones de invierno.

Asamblea clave y números del balance 2024

Además de la promoción, la compañía anunció que el próximo 21 de agosto a las 11:00 hs se celebrará una asamblea general en su sede del Aeroparque Jorge Newbery, con el objetivo de aprobar el balance económico 2024.

Según cifras preliminares, el resultado económico fue de $156.323,9 millones, antes del proceso de auditoría. Los ingresos corrientes crecieron un 256,8% interanual, alcanzando los $3,07 billones, mientras que los gastos lo hicieron un 157,7%, hasta los $2,91 billones.

Por "inconsistencias operativas", Aerolíneas Argentinas enfrenta una multa de US$35.000 y una sanción que limita sus vuelos en Brasil.

En términos operativos, Aerolíneas registró en 2024 una ganancia de US$20,7 millones. Desde la empresa explicaron que la diferencia entre el resultado económico y el operativo responde a factores financieros, impositivos y no operativos.

Cabe recordar que, desde su estatización en 2008, Aerolíneas Argentinas venía mostrando un déficit operativo promedio anual de US$400 millones. En 2023, la pérdida fue de US$390 millones.

