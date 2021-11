Pablo Rubino: “Los mendocinos gastan menos que el promedio, pero con más frecuencia”

Desde hace ya varios meses que los mendocinos se ven tentados a descargar una aplicación para celulares que promete devolverles parte del dinero que destinan a las compras en supermercados. La propuesta es tan simple como cargar el ticket en “Gelt” luego de pagar en la caja. Cuando se haya logrado reunir la suma de $1.000, retirar el dinero de cualquier cajero.

No se trata de la primera app que promete pagar a sus usuarios en lugar de cobrarles, pero sí, de una que no pide a sus usuarios hacer algo nuevo a cambio. No hay que invertir dinero extra, ni subir videos, sino realizar compras y cargar tickets para que el sistema pueda leer si se compraron productos en promoción, y a cambio devolverá parte de lo gastado.

La participación de los mendocinos en la app es fuerte, según contó Pablo Rubino, gerente de Marketing de Gelt Argentina. Ya cuentan con 103.700 usuarios, y han entregado 15,4 millones de pesos en cashback (literalmente, “dinero de vuelta”).

Para conocer de qué se trata, y por qué es que aseguran que la meta de la empresa es devolver cada vez más dinero a los usuarios, Los Andes dialogó con Rubino y su equipo, con la mirada puesta en los usuarios de la provincia.

-¿Qué es Gelt, y cómo funciona?

-Se trata de una aplicación que lleva cinco años en España, y que recientemente desembarcó en Brasil, México, Colombia y Argentina, con la idea de devolver el dinero por las compras que los usuarios hacen en el supermercado. Le damos valor a algo que no lo tenía, y pedimos a los usuarios que, en lugar de tirar el ticket, lo guarden para recuperar parte del dinero.

La persona se registra en la app de Gelt, completa algunos datos personales (edad, sexo, composición de la familia), y listo, puede ver los productos que ofrecen las marcas y cuánto dinero podrían recuperar por la compra de cada uno de ellos.

Todos los viernes se renuevan los productos que tienen cashback asociado. Por ejemplo, si comprás determinada crema de leche, podés recuperar $50; $20 por un alfajor; $5 por la leche; $150 por un relleno para tortas y demás. Cuando el cliente llega a $1.000 se genera una orden de extracción sin tarjeta, para poder retirar el dinero desde cualquier cajero.

Lo único que va a pedir el sistema, desde el cajero automático, es colocar clave de extracción, DNI y el monto que se pretende extraer. No se piden datos bancarios de ningún tipo, y así damos seguridad de que no hay forma de que se estafe a un usuario; nos ahorramos ese dolor de cabeza, y evitamos a la gente ese miedo natural de ser estafada.

El sistema es inclusivo, porque cualquier persona con DNI argentino que compra en un supermercado puede descargarse Gelt, sin necesidad de estar bancarizado.

La propuesta es tan simple como cargar el ticket en “Gelt” luego de pagar en la caja.

-Este año fueron noticia muchas aplicaciones que pagaban a sus usuarios, pero después la cantidad de dinero decayó, y también el interés de muchos en seguir usándolas. ¿Puede pasar lo mismo con Gelt?

-No, porque nuestro negocio es que se saque el dinero. No es que en un principio vamos a estar repartiendo más hasta que estemos asentados, y luego vamos a bajar, porque nuestro modelo de negocio es buscar la venta. Nos conviene que la gente vaya al supermercado y que compre los productos que tienen cashback.

La que pone el dinero detrás de Gelt es cada marca. Nosotros negociamos con marcas que disponen un dinero para que se promocione el producto. Se trata de compartir las ganancias, y vemos cómo cada 20 días los usuarios están sacando dinero.

No tenemos espacios publicitarios dentro de la aplicación y no pensamos tenerlos. Lo que se hace es promocionar productos y devolver dinero a los clientes por su compra.

-¿Qué respuestas han tenido de parte de los usuarios en Mendoza?

-Tenemos una comunidad muy fuerte en Mendoza, que en promedio gasta $1.115,31 cada vez que va al supermercado. Es menos que en otras provincias, como puede ser Buenos Aires, pero con mayor frecuencia. Con una participación bastante pareja entre mujeres y hombres (51% y 49%, respectivamente), aunque las mujeres compran un 7% más cada vez que van al supermercado.

En general, los usuarios no tienen hijos, y las categorías más consumidas son lácteos (20%), panificados y galletas y, en tercer lugar, limpieza. Esto último es curioso, porque en el país, limpieza está quinto o en sexto lugar.

Además, vemos que los usuarios están muy atentos a las ofertas que se renuevan los viernes. Todas nuestras redes sociales están abiertas. Ahí los usuarios nos piden promociones que esperan y nos solicitan que se sumen supermercados.

Al mismo tiempo, las marcas nos eligen, porque les podemos compartir información relevante sobre el consumo de sus productos. Podemos saber exactamente a quiénes están llegando y qué opinaron de sus productos los usuarios.

-¿En dónde se pueden comprar productos con cashback en Mendoza?

-Arrancamos con los supermercados más grandes, pero a medida que los usuarios nos pidieron, incorporamos la posibilidad de incorporar tickets de otros comercios. La única condición para que podamos hacerlo es que el ticket sea legible.

En Mendoza, Carrefour es el número 1 (en participación de usuarios), y también tenemos tickets de Átomo, Vea, Coto y Changomás.

No queremos ser la típica empresa burocrática. Tenemos un diálogo fluido con los usuarios, y un 95% de satisfacción al primer contacto. Si un ticket no se lee, por ejemplo, pedimos que nos escriban para poder encontrar una solución. Estamos posicionándonos de forma ágil y simple porque apuntamos a transmitir confianza.