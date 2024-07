Otro asesor económico de Milei afirmó que está atrasado el dólar: pide devaluar si no se bajan impuestos

El empresario Teddy Karagozian, miembro del Consejo de Asesores de Javier Milei, se sumó a las críticas que surgieron desde el entorno del Presidente hacia Luis Caputo, afirmando que “el dólar está atrasado” y que las políticas del ministro de Economía están “reduciendo más el gasto privado que el público”.

Hace casi 10 días, el economista Fausto Spotorno también expresó sus críticas hacia el responsable del Palacio de Hacienda al presentar su renuncia al grupo de consejeros, argumentando que su función en el ámbito privado se confundió con su rol en la gestión del Gobierno.

En declaraciones a LN+, Karagozian expresó: “Creo que el dólar está atrasado, aunque no sea simpático decirlo. ¿Devaluar el dólar resuelve el problema? No, pero si uno no hace cambios en el sistema laboral y no elimina los impuestos que encarecen los productos, hay que devaluar”. Añadió: “Argentina está carísima en dólares y en sueldos. Honestamente, sufro viendo lo que gana la gente en comparación con lo que gastamos a diario. Es cierto que los gastos no son los mismos, pero el alimento lo pagamos en el supermercado igual, y eso es carísimo”. “¿Cómo puede ser que el arroz salga más caro que en Inglaterra? Hay algo que no está bien”, enfatizó el dueño de la empresa textil TN&Platex.

Luego, en esa misma línea, apuntó: “Muchos economistas renombrados creen que no nos alcanzan los dólares vendiéndolos a $1000, creen que a $1500 podría ser, aunque yo creo que tampoco alcanza. Hay un gasto del Estado monumental”. Explicó que la razón del gasto público es que los empresarios como él prefieren invertir en máquinas en lugar de contratar empleados, lo que genera desempleo y, consecuentemente, un gasto público adicional para el gobierno.

Karagozian también criticó la estrategia del Gobierno en cuanto al gasto público: “La gente que yo conozco no tiene buenos números, no veo la recuperación de la que algunos hablan, aunque el Presidente tiene más información que yo”. Añadió: “Cuando uno ve que esto no tiene solución temprana, tiene que despedir lo antes posible porque después quizás no tiene capacidad financiera para pagar la indemnización de esos empleados”. Concluyó: “Estamos reduciendo el gasto privado más rápido que el gasto público, que creo que lo están bajando en cantidad, pero no en proporción y en dólares”.

Las críticas de Spotorno hacia Luis Caputo

Al momento de su salida del Consejo de Asesores del Presidente, Spotorno criticó al ministro de Economía, Luis Caputo, a quien dijo no haber puesto en duda, pero sí señaló un desvío en el rumbo del plan económico. Spotorno aclaró que no cuestionó la continuidad del ministro, pero destacó que el programa de Caputo “es un programa de transición” y que eventualmente se debería pasar a un programa más alineado con las propuestas de Milei.

Spotorno comentó que sus declaraciones se malinterpretaron debido a la coincidencia con el nombramiento de Sturzenegger, lo que generó confusión sobre su independencia como analista.

Quiénes integran el Consejo de Asesores del Presidente

El vocero presidencial, Manuel Adorni, enumeró a los integrantes del Consejo de Asesores de Javier Milei en una publicación en la red social X el pasado viernes. Entre ellos mencionó a Demian Reidel como jefe de asesores del Presidente, y a Alec Oxenford, Eduardo Bastitta Harriet, Sebastián Braun, Ramiro Castiñeira, Miguel Boggiano, Julio Goldstein, Ariel Coremberg, Teddy Karagozian y Ramiro Marra como miembros. Inicialmente, Adorni omitió al legislador porteño de La Libertad Avanza, pero luego corrigió el error.