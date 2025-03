Nuevo revés judicial contra Argentina: ejecutan en EE.UU. un embargo por US$ 209 millones

Argentina sufrió un nuevo revés judicial en Estados Unidos . Un grupo de acreedores ejecutó un embargo por US$ 209 millones tras la sentencia adversa en el juicio por bonos emitidos a principios de los 90 y defaulteados en 2001 .

Fue la jueza estadounidense Loretta Preska quien avaló la ejecución de activos estatales argentinos , luego de que en enero la Corte Suprema de EE.UU. rechazara la apelación del país. En consecuencia, el fondo Attestor Master Value informó que tomó posesión de estos activos en compensación por la deuda impaga.

Cabe mencionar también que Attestor forma parte de un grupo de ocho fondos que aún tienen fallos favorables impagos por un total de US$ 460 millones. Con la ejecución de estos US$ 209 millones, el saldo pendiente por este litigio se redujo a US$ 251 millones.