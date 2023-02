Nueva moratoria: qué pasará con quienes deban jubilarse pero no cumplan con los 30 años de aporte

De acuerdo con los datos que la Anses le otorgó al Congreso de la Nación, “solo en la provincia de Mendoza, 29 mil personas no podrán acceder a su jubilación en 2023, si no se sanciona la Ley de Pago de Deuda Previsional (moratoria), que debe tratarse en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación”.

Es que, antes de que cierre el periodo de las extraordinarias, el Frente de Todos en la Cámara de Diputados buscará alcanzar el quórum para llevar a cabo una sesión este martes -desde las 10.30- con la intención de aprobar el proyecto de plan de pago de deuda previsional (entre otras iniciativas), tendría el apoyo del Frente de Izquierda y de un sector del Interbloque Ferderal, pero si se alcanza el quórum (de 129), JxC bajará.

Nueva moratoria, ¿cuántos adultos esperan un plan jubilatorio?

A nivel país, esta situación alcanza a cerca de 800 mil argentinos, por lo que el organismo insiste con la necesidad de que dicha ley sea discutida de manera urgente para contar con una herramienta previsional que dé respuesta a la gran cantidad de personas mayores que se encuentran en esa situación.

Asimismo, el organismo informó que en Mendoza hay 165.784 jubilados que alcanzaron el beneficio luego de una moratoria y 9.635 pensionados en la misma situación, mientras que el total de adultos mendocinos contados en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) alcanza los 343.864 beneficiarios.

De esta manera, y según el informe 133 destinado a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, el 51% de los jubilados o pensionados de la provincia accedió a una moratoria porque no podía comprobar 30 años o más de aportes jubilatorios a pesar de haber alcanzado los 60 años, en el caso de las mujeres y los 65 años, en el caso de los hombres.

A nivel nacional, se contaron 3.423.659 de jubilaciones y 207.392 de pensiones con moratoria, sobre un total de 7.449.393 beneficiarios SIPA. El organismo debió responder las consultas de los diputados con motivo de las discusiones en torno al proyecto para una nueva moratoria previsional que fue aprobado por el Senado, pero que aún no se trata en la siguiente instancia.

Así, a nivel provincial las y los beneficiados por esta ley se dividen en: 268 mil en Buenos Aires; 91 mil en Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 54 mil en Córdoba; 48 mil en Santa Fe; 23 mil en Tucumán; 22 mil en Misiones; 22 mil en Chaco; 21 mil en Salta; 21 mil en Corrientes; 17 mil en Entre Ríos; 17 mil en Formosa; 15 mil en Santiago del Estero; 10 mil en Jujuy; 10 mil en San Juan; 10 mil en Chubut; 10 mil en Neuquén; 10 mil en Río Negro; 9 mil en Santa Cruz; 8 mil en San Luis; 4 mil en La Pampa; 4 mil en La Rioja; 4 mil en Catamarca y 2 mil en Tierra del Fuego.

⬆️ Para que las argentinas y argentinos puedan jubilarse: #LeyDePagoDeDeudaPrevisional



🇦🇷 Más de 800 mil personas que trabajaron toda su vida están esperando que se sancione la Ley de Pago de Deuda Previsional para saldar su deuda con el Estado y poder acceder al a su jubilación pic.twitter.com/jpRPV33V78 — ANSES (@ansesgob) February 27, 2023

¿Cómo sería la Nueva Moratoria?

El Plan de Pago de Deuda Previsional alcanzaría a dos grupos:

A quienes ya cumplieron la edad jubilatoria (60 años las mujeres y 65 los varones), pero no cuentan con los 30 años de aportes realizados. Estas personas podrán cancelar la deuda de aportes en cuotas descontadas de su jubilación.

A quienes están a menos de 10 años de cumplir la edad jubilatoria y ya saben que no alcanzarán los 30 años de aportes. En este caso, podrán identificar y cancelar períodos pasados de aportes (pagarlos antes de jubilarse), lo que les otorgará derecho a acumular períodos para su futura jubilación.

Cuándo cobro Anses: fechas de pago de octubre para jubilados, pensionados, titulares de asignaciones y Tarjeta Alimentar (Imagen ilustrativa / Web)

La discusión en el Congreso

La moratoria previsional terminó en 2022 porque la ley no contempla el pago de los saldos pendientes para este año. Por eso, el oficialismo a través de la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti había presentado el actual proyecto de ley para extenderla, pero la oposición rechazó discutirlo en sesiones ordinarias del Congreso. Ahora, el presidente Alberto Fernández podría habilitarla nuevamente con un Decreto de Necesidad y Urgencia.

El oficialismo todavía está a tres legisladores de obtener el número para que se apruebe por ley y, por el momento, la oposición amenaza con no aportar el quórum en el Congreso para tratarla.

“Le estamos pidiendo a los diputados y diputadas esta ley para conservar algo que en la Argentina teníamos desde 2004 y que tuvo continuidad después desde 2014, que es la capacidad de contar con un plan de pago que permita a las argentinas y argentinos saldar su deuda previsional para acceder a la jubilación”, señaló Fernanda Raverta, titular de Anses, al iniciar su exposición en la Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados de la Nación esta semana.

En este marco, la funcionaria nacional lamentó que “a partir del 1° de enero en nuestras oficinas de ANSES todos los días recibimos a hombres y mujeres que tienen la edad para jubilarse y le tenemos que decir que no pueden porque no hay una ley, ya que tenía que ser tratada en la Cámara de Diputados y lamentablemente los diputados de la oposición no vinieron a trabajar y no dieron quórum para que la ley salga”.

“Si la ley de Plan de Pago de Deuda Previsional no se sanciona, solo 1 de cada 10 mujeres y 3 de cada 10 hombres podrán acceder a una jubilación”, precisó.

Respecto del financiamiento para el Plan de Pago de Deuda Previsional, la titular de ANSES explicó que “el presupuesto para esta ley ya se discutió en el Congreso y se asignó. Por lo tanto, el argumento de la erogación presupuestaria ya está saldado”.

Finalmente, Raverta aclaró que “no es una ley que le venga bien al gobierno o a la ANSES, sino que es una ley que le conviene a las y los argentinos”, ya que resaltó: “El plan de pago de deuda previsional permitirá dar continuidad a la cobertura previsional de la Argentina que es única en la región”.

Jubilación para Adultos mayores, la opción sin moratoria

Por otro lado, sin moratoria, quienes hayan alcanzado la edad jubilatoria (65) pueden acceder a la Pensión Universal para Adulto Mayor (PUAM), pero esta no contempla aportes de ningún tipo y equivale al 80% de una jubilación mínima ($40.100).

¿Cuánto cobra un jubilado con 30 años de aportes?

La jubilación en Argentina aumenta cada tres meses, en base a la evolución de la llamada “fórmula de movilidad” y la última actualización tuvo lugar en diciembre (la próxima será para el cobro de haberes de marzo), que llevó la mínima a $50.124, más un bono de $10.000; y la jubilación máxima cerró en $337.288,80.

¿Cómo iniciar la jubilación por al menos $50.125?

Con Ahora es más fácil jubilarte el día que cumplas la edad para jubilarte (60 si sos mujer y 65 si sos varón) podés acercarte sin turno a una de nuestras oficinas para recibir asesoramiento e iniciar tu trámite jubilatorio.

Para poder iniciar tu jubilación, tenés que tener:

60 años de edad si sos mujer o 65 años si sos varón

30 años de aportes registrados

Los requisitos pueden variar según el tipo de trabajo que hayas realizado. Si tenés aportes en otras cajas provinciales o profesionales, ingresá acá para más información.

¿Cómo realizar el trámite? Paso a paso:

Ingresa a mi ANSES con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social. Verificá que todos tus aportes estén registrados eligiendo la opción Trabajo > Consultar Historia Laboral.

Si te faltan aportes, reuní la documentación que pruebe los períodos trabajados: certificaciones de servicios, recibos de sueldo, comprobantes de afiliación a obra social o Declaración Jurada.

También tenés que completar el formulario 6.18 “Solicitud de prestaciones previsionales”.