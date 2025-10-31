Noviembre llega con aumentos en servicios esenciales: cuáles son los rubros más afectados

En noviembre se registrarán incrementos en los precios de alquileres, energía, transporte y prepagas. Esto representa un cierre de año con una mayor presión inflacionaria y un índice de precios que se ubica nuevamente por encima de los dos puntos.

Noviembre de recitales: viajá en bus por Argentina y Chile para ver a tus artistas favoritos

Previa a las elecciones del pasado domingo, se registró una aceleración de la inflación -con un 2,1% en septiembre -, aunque menor que la inestabilidad del dólar, lo que, según el Ministerio de Economía, evidencia un bajo nivel de traslado del tipo de cambio a los precios.

Según proyecciones privadas, en octubre tuvo un comportamiento similar, con aumentos destacados en alimentos y bebidas no alcohólicas, los productos que más afectan a los sectores de menores recursos. Según información de Agencia Noticas Argentinas, se anticipa que en noviembre, habrá mayor presión por aumentos de servicios.

Los boletos de colectivos aumentarán 4,1%, a partir del sábado 1 de noviembre, para los usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), como consecuencia de la implementación del esquema de reducción de subsidios dispuesto por el Ministerio de Transporte de la Nación.

En cuanto a la provincia de Mendoza, la tarifa general del pasaje de micro también sufrirá un incremento. Pasará de valer $1.000 a $1.200 desde el 10 de noviembre y una segunda actualización desde el 1° de enero de 2026 .

El esquema contempla además un sistema de descuentos progresivos para los usuarios frecuentes: el valor desciende a $720 entre los viajes 21 y 40, a $600 entre los viajes 41 y 80, y a $960 a partir del viaje 81 durante la primera etapa. Además, se definieron los valores de las tarifas especiales para estudiantes cuyo valor será de $400 para estudiantes primarios, secundarios y de $600 para universitarios. Los jubilados abonarán $600 en la primera etapa.

El personal docente, celadores, bomberos voluntarios, mayores de 70 años y personas con discapacidad mantendrán la gratuidad total del servicio.

Qué otros rubros tendrán aumentos

Los contratos de alquiler que se ajusten por el Ìndice de Contrato de Locación (ICL) con regularidad anual se incrementarán 42,2% en noviembre. En el caso de ajustes trimestrales o cuatrimestrales, se aplicará el proporcional del indicador publicado por el Banco Central.

Un alquiler estimado para un dos ambientes en la Ciudad de Buenos Aires con ajuste anual que hasta octubre costaba $800.000 pasará en noviembre a $1.137.600.

Las principales empresas de medicina prepaga aplicarán aumentos de entre 2,1% y 2,8% en las cuotas de sus planes a partir de noviembre. Fuentes del sector informaron que este ajuste responde a un "proceso de recomposición tras los congelamientos tarifarios de años anteriores".

Las boletas de gas y energía eléctrica llegarán con aumento

Los servicios de gas y energía entran en la lista de afectados por el aumento de precios previstos para noviembre. Según información de la Secretaría de Energía, en el mes entrante habrá un aumento de tarifa de gas natural de 3,8% en promedio. Si bien aún no se ha oficializado el porcentaje de aumento para la energía eléctrica, se prevé que sea de una magnitud similar.