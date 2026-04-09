9 de abril de 2026 - 21:41

Neuquén advierte que no sobra trabajo pese al boom de Vaca Muerta: el video de un funcionario se hizo viral

El Gobierno provincial alertó que la oferta laboral no alcanza para la cantidad de personas que llegan en busca de empleo.

“No hay trabajo para todos”: Neuquén frena expectativas por Vaca Muerta.

“No hay trabajo para todos”: Neuquén frena expectativas por Vaca Muerta.

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Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

En un contexto de creciente búsqueda laboral en el país, el desarrollo de Vaca Muerta sigue atrayendo a miles de personas hacia Neuquén. Sin embargo, el Gobierno provincial lanzó una advertencia clara: “no sobra trabajo”, según afirmó el ministro de Trabajo, Lucas Castelli.

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El funcionario explicó que, si bien la provincia lidera el crecimiento del empleo registrado desde hace más de dos años, esa mejora no implica una oferta ilimitada de puestos. La migración interna se intensificó en los últimos meses, impulsada por la caída del empleo en otras regiones, lo que encendió alertas en las autoridades.

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Prioridad para los neuquinos

Desde el Ejecutivo provincial remarcaron que las políticas laborales apuntan a priorizar a los residentes históricos, tanto en sectores como hidrocarburos, turismo y comercio. El objetivo es garantizar oportunidades a quienes ya viven en la provincia y evitar una saturación del mercado laboral.

Castelli señaló que el crecimiento económico no alcanza para absorber la demanda de quienes llegan con expectativas de empleo inmediato, y subrayó la necesidad de ordenar el desarrollo.

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Preocupación por el crecimiento desordenado

El gobernador Rolando Figueroa también respaldó esta postura y advirtió sobre los riesgos de una migración masiva sin planificación, que podría generar presión sobre servicios públicos, vivienda e infraestructura.

Aunque Neuquén presenta indicadores más favorables que el promedio nacional, el Gobierno insiste en que la demanda laboral supera la oferta real. Por eso, la comunicación oficial busca desalentar expectativas irreales y promover un crecimiento sostenido y equilibrado.

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