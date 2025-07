Monotributistas y presión fiscal: qué pasa con los valores, la recategorización y el trabajo informal

Por otro lado, una publicación de la organización Idesa mostró un incremento en la cantidad de empresas que “contratan” a su personal a través del monotributo . Es decir que las personas cumplen un horario, pero no están en relación de dependencia sino que todos los meses facturan un monto fijo, lo que implica una suerte de informalidad encubierta.

Fernando López Chiesa, tributarista socio del Estudio Lisicki, Livtin & Abelovich precisó que en diciembre de 2023 había 2.075 millones de monotributistas y que en abril de este año el total es de 2.126 millones. La leve suba en el año y medio no alcanza a mejorar la performance de este impuesto que, como otros, acompaña el movimiento general de la economía.

Arca Monotributo.jpg

La caída en la cantidad de monotributistas sociales comenzó a partir de que en octubre de 2024 esta categoría se vio obligada a reempadronarse. De este modo, se pasó de 670.000 a 267.000 desde entonces. Noelia Villafañe, al frente de Monotributistas Asociados de la República Argentina (MARA) detalló que hubo 400.000 bajas del monotributo social. La profesional expresó que la mayoría de las caídas fue por falta del reempadronamiento que era obligatorio.

A partir de septiembre de 2024 se comenzó a cobrar el aporte por la jubilación que antes no hacían y también por el 50% del costo de la obra social. La titular de MARA advirtió que los monotributistas sociales pueden ser dados de baja de oficio por ARCA si tienen una deuda de más de tres meses o si no han emitido al menos una factura por mes en el último semestre.

Monotributo “informal”

La situación del monotributo no es ajena a la complejidad general de la economía. En este marco, un estudio del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) destacó que a partir del perfeccionamiento de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), se profundizó el conocimiento acerca de la situación de los asalariados. De acuerdo con este relevamiento, el 40% de las personas contratadas por empresas privadas están en la informalidad.

De este número, el 14% declaró estar registrado como monotributista y entregar a su empleador una factura mensual. “Es decir, en la percepción del trabajador hay una relación de dependencia laboral con la empresa, pero legalmente el vínculo se formaliza como una relación no laboral”, subrayó el análisis mencionado. De este modo, lo que la compañía plantea como un contrato a un proveedor de un servicio para el contratado es un trabajo asalariado.

En este marco, el análisis diferenció que el empleo asalariado “en negro” es un fenómeno muy concentrado en las pequeñas empresas y, entre ellas, es marginal el porcentaje de trabajadores que entregan factura como si vendieran un servicio. No obstante, en las grandes firmas, el empleo no registrado es bajo, pero la mitad trabaja a cuenta del monotributo como si fuera una venta de servicios. “El uso del monotributo como medio para escapar de la legislación laboral es un fenómeno que usan las empresas más grandes, pero está poco extendido entre las más pequeñas”, puntualizó el informe de Idesa.

Aumentos y recategorización

Fernándo López Chiesa recordó que los monotributistas deben recategorizarse dos veces por año y en esta mitad del periodo hay tiempo hasta el 5 de agosto para hacerlo a través de la página web de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Así, quienes están adheridos a este impuesto tendrán un incremento en la cuota y una suba en los montos límite de facturación.

image

Noelia Villafañe recordó que si el monotributista debe subir de categoría y no completa la recategorización, el ARCA lo hará luego de oficio. Sin embargo, si la situación es inversa no se produce el cambio “automático” por lo que quienes tuvieron una baja de ingresos en los últimos 12 meses podrían quedarse en una categoría mayor y más cara solo por no hacer el trámite.

En líneas generales, a partir de agosto se comenzará a aplicar tanto las nuevas escalas como los valores actualizados en función de la inflación acumulada de los últimos seis meses, en torno al 15,2%. “Ahora el límite máximo de la categoría pasa de una facturación de $82 millones a $95 millones por año”, subrayó el tributarista de Lisicki, Livtin & Abelovich. En tanto, la categoría mínima aumenta de $7,8 millones a $9 millones anuales que pasa de una cuota de 32.000 pesos por mes a una de 37.000. En el siguiente link se pueden consultar todas las actualizaciones: https://www.afip.gob.ar/monotributo/categorias.asp