Impuesto a las Ganancias y Monotributo: así quedan el mínimo y las escalas tras la actualización de ARCA

Las cuotas mensuales también aumentan. Por ejemplo, la categoría A pasa de $32.221 a más de $37.000 y la categoría B de $36.679 a más de $42.000. Estos valores regirán desde agosto de 2025 hasta enero de 2026.

Paso a paso cómo recategorizarse del monotributo antes del vencimiento del lunes Si no se recategoriza a tiempo, AFIP puede modificar la categoría de oficio según el nivel de actividad.

“Tendrás tiempo hasta el 05/08 para revisar tus ingresos de los últimos 12 meses y completar el trámite, si corresponde”, comunicó oficialmente ARCA.

Para quienes mantengan su nivel de actividad, no es necesario hacer nada. “Si no se hace la recategorización, se entiende que no hubo cambios y se permanece en la misma categoría”, explicaron. También advirtieron que ARCA podrá recategorizar de oficio si detecta consumos o acreditaciones bancarias que no se condicen con la categoría declarada.

Qué tener en cuenta para la recategorización del Monotributo

La recategorización estará habilitada hasta el 5 de agosto. Será obligatoria para quienes hayan tenido variaciones en los últimos 12 meses en cuanto a ingresos, alquileres, superficie utilizada o consumo eléctrico. Estos factores determinan la categoría correcta dentro del régimen.

Los contribuyentes que lleven menos de seis meses o que no hayan tenido cambios, no deben hacer el trámite. Sin embargo, es clave verificar la situación para evitar sanciones o una recategorización automática por parte de ARCA.

“El procedimiento se inicia cuando se detectan compras, gastos o acreditaciones bancarias por un valor superior al permitido para la categoría actual”, advirtió el organismo.

Para evitar errores o penalidades, se recomienda ingresar al portal de Monotributo con clave fiscal, revisar los datos y, si corresponde, completar el trámite antes del vencimiento del 5 de agosto.