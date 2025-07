Exportaciones de vinos: por qué dieron un salto interanual y cómo impacta en el sector

El Institutito Nacional de Vitivinicultura ( INV ) publicó las estadísticas de comercialización de vinos al exterior. En junio de 2025 se verificó un importante salto interanual que no alcanza a mejorar la baja en las exportaciones del primer semestre de este año. Así, en junio 2025, las ventas externas crecieron 30,2% en comparación con junio de 2024. En este lapso, el vino fraccionado mejoró 25,8% y el vino a granel lo hizo un 48,2%.

Sin embargo, al observar la película completa hasta el momento, la baja en las exportaciones persiste. Hay que tener en cuenta que este es el primer mes en positivo del año que no logró torcer la caída general. En este marco, según el INV, entre enero y junio de 2025 las ventas al exterior disminuyeron 2,7% si lo compara con el mismo periodo del año pasado.

Desde Bodegas de Argentina analizaron el salto porcentual de exportaciones entre junio de 2025 vs junio de 2024. Milton Kuret, gerente de BA , observó que hay que tener presente que el sexto mes del año pasado fue “particularmente bajo”. En este marco, agregó que tanto en el acumulado anual como en los valores respecto al mes anterior (mayo 2025) las variaciones fueron negativas.

“Es importante tener presente que a las exportaciones hay que mirarlas en períodos de tiempo más largos, tanto por la modalidad de compra de los clientes como por la incidencia que pueda tener la logística”, señaló el referente de Bodegas de Argentina. Agregó que los meses de invierno suelen tener estas variaciones que, entre otras causas, se pueden atribuir al paso cerrado con Chile.

En la misma línea, Fabián Ruggeri, presidente de la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas (Acovi), destacó que no solo junio sino todo el primer semestre de 2024 fue particularmente malo para las exportaciones de vino. Agregó que a la baja acumulada de las ventas en cantidades hay que sumar la caída en precios FOB. El único que aumentó su valor fue el Malbec que bajó su venta en botella para venderse más a granel.

image.png Fuente: INV

“Con la suba en el valor del dólar no se pudo mejorar las exportaciones en 2024”, reflexionó Ruggeri quien fue escéptico con lo que sucederá en el segundo semestre. El año pasado no solo se pasó de un dólar de 380 pesos a uno por encima de los $1.100 sino que también bajaron muchos aranceles para importar insumos. Así y todo, no se pudo mejorar el precio del vino para vender en el exterior ya que por otro lado subió fuerte el precio de la mano de obra en dólares y de insumos clave como la electricidad, el combustible y los fletes.

“En definitiva el margen de ganancia para exportar o es mínimo o es negativo”, dijo Ruggeri. El presidente de Acovi sumó que todavía no existen convenios de comercialización con otros países ni de aranceles cero, lo que encarece aún más el vino argentino en otros mercados. “A esto hay que sumar la crisis internacional en el consumo del vino, lo que hace un combo “perfecto”, para la caída de las exportaciones”, sintetizó el dirigente cooperativo.