Monotributistas: los errores que pueden afectar la recategorización y qué revisar antes del trámite

ARCA evaluará distintos parámetros para definir la categoría de cada contribuyente. Qué aspectos conviene revisar antes del próximo trámite.

La revisión de la facturación y los ingresos de los últimos 12 meses puede ayudar a evitar inconsistencias en el proceso.

Los monotributistas tienen por delante una etapa clave para revisar su situación fiscal antes de la próxima recategorización. Analizar la documentación con anticipación puede ayudar a detectar errores que deriven en cambios de categoría, recategorizaciones de oficio o incluso la exclusión del régimen.

Entre los aspectos más importantes se encuentran la facturación, los ingresos, los gastos y la consistencia de la información declarada durante los últimos 12 meses. Una revisión previa permite corregir inconsistencias y llegar al trámite con todos los datos actualizados.

Qué errores deben evitar los monotributistas antes de la recategorización Especialistas en materia tributaria recomiendan revisar la facturación acumulada de los últimos 12 meses para estimar si corresponde un cambio de categoría una vez que se actualicen las escalas. También advierten que pequeñas diferencias en los montos declarados pueden generar un salto de categoría y modificar el valor de la cuota.

ARCA impuestos ganancias trámites monotributo Antes de la recategorización, especialistas aconsejan controlar que los datos declarados coincidan con la actividad realizada. Otro punto fundamental es comprobar que todas las facturas correspondientes al período analizado hayan sido emitidas correctamente. Además, para la recategorización de julio debe evaluarse la evolución de los ingresos obtenidos entre el 1 de julio de 2025 y el 30 de junio de 2026, junto con otros parámetros aplicables según la actividad desarrollada.

En el caso de quienes prestan servicios, es importante considerar que no solo influye la fecha de emisión de la factura, sino también el período al que corresponde la operación. Para determinadas actividades también deben verificarse variables como el precio unitario de los productos vendidos, la superficie afectada, los alquileres devengados y el consumo de energía eléctrica.

Ingresos, gastos y movimientos financieros: por qué conviene revisar toda la información Además de controlar la facturación, resulta clave que exista coherencia entre los ingresos declarados, los gastos, las compras, las acreditaciones bancarias y los movimientos registrados en billeteras virtuales. Si esos datos presentan diferencias importantes, el contribuyente debería contar con documentación que justifique la situación. Tranferencias billeteras virtuales.jpg Los movimientos financieros, los gastos y la documentación respaldatoria también forman parte de los controles habituales. Freepik - Canva Los especialistas también aconsejan no depender exclusivamente de los controles automáticos y realizar una revisión propia antes de completar el trámite. Mantener ordenados los registros y verificar que toda la información coincida con los datos que puede analizar ARCA reduce el riesgo de observaciones, recategorizaciones de oficio o eventuales exclusiones del régimen.