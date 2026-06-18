18 de junio de 2026 - 09:23

Prestación por Desempleo ANSES: quiénes y cuándo cobrarán $363.000 en junio 2026

ANSES actualizó un beneficio para trabajadores en desempleo, con nuevas condiciones de acceso y fechas de pago ya definidas.

La medida alcanza a trabajadores registrados que atraviesan una desvinculación laboral y necesitan sostén económico temporal.

La medida alcanza a trabajadores registrados que atraviesan una desvinculación laboral y necesitan sostén económico temporal.

Foto:

Ilustración Los Andes
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Leé además

El Gobierno otorgó anticipos financieros por hasta $400.000 millones a 3 gobernadores.

El Gobierno otorgó anticipos financieros por hasta $400.000 millones a 3 gobernadores

Por Redacción Economía
El gobierno impuso condiciones a Telecom para aprobar la compra de Teléfonica

El Gobierno aprobaría la compra de Telefónica por parte de Telecom, pero solo si cumple ciertas condiciones

Por Redacción Economía

El beneficio funciona como un respaldo económico temporal mientras las personas buscan reinsertarse en el mercado laboral formal. El pago se organiza según el cronograma de la ANSES y varía en función de los aportes registrados y la situación laboral previa.

Cuánto se paga la Prestación por Desempleo de ANSES y quiénes cobran el máximo de $363.000

La Prestación por Desempleo de la ANSES se paga en un rango que va desde poco más de $180.000 hasta un tope de $363.000, según los aportes registrados por cada trabajador durante su historial laboral.

Prestación de desempleo ANSES.jpg
El esquema contempla distintos niveles de cobertura seg&uacute;n la situaci&oacute;n individual y los aportes previos de cada beneficiario.

El esquema contempla distintos niveles de cobertura según la situación individual y los aportes previos de cada beneficiario.

El monto máximo de $363.000 está destinado a quienes tienen mayor cantidad de aportes en los últimos años y mejor base de remuneración previa. En cambio, los valores más bajos corresponden a trabajadores con menor tiempo de aportes o trayectorias laborales más cortas, siempre dentro de los requisitos establecidos por el organismo.

Además, quienes acceden al programa mantienen la obra social, continúan recibiendo las asignaciones familiares que les correspondan y conservan el cómputo de aportes previsionales para su futura jubilación. En cuanto a la duración, el beneficio puede extenderse hasta 12 meses, con una ampliación de hasta 6 meses adicionales para trabajadores mayores de 45 años, según lo establecido por la normativa vigente.

Cuándo se cobra la Prestación por Desempleo en junio 2026

La ANSES estableció el siguiente cronograma de pagos según la terminación del DNI:

  • DNI terminados en 0 y 1: 19 de junio
  • DNI terminados en 2 y 3: 22 de junio
  • DNI terminados en 4 y 5: 23 de junio
  • DNI terminados en 6 y 7: 24 de junio
  • DNI terminados en 8 y 9: 25 de junio

Los pagos se acreditan a través de los medios habituales habilitados por el organismo.

Reclaman cajeros automáticos en los distritos
El cronograma de liquidaci&oacute;n ya fue definido y se organiza de acuerdo a la terminaci&oacute;n del documento.

El cronograma de liquidación ya fue definido y se organiza de acuerdo a la terminación del documento.

Cómo hacer el trámite de la Prestación por Desempleo en ANSES

El trámite para acceder a la Prestación por Desempleo de la ANSES puede realizarse de forma virtual mediante la plataforma de Atención Virtual o presencialmente en una oficina del organismo con turno previo.

Para iniciar la gestión es necesario presentar el DNI y la documentación que acredite la finalización de la relación laboral, como telegrama de despido, carta documento o constancia correspondiente. Además, la solicitud debe efectuarse dentro de los 90 días hábiles posteriores a la desvinculación para no perder el derecho al cobro.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El ministro de Economía, Luis Caputo, junto al presidente del Grupo BID, Ilan Goldfajn.

El BID aprobó una garantía de US$ 550 millones para Argentina en la previa del pago de deuda

Por Redacción Economía
Por la inflación, los super mayoristas suben sus ventas 30%

La inflación mayorista bajó al 2,5% en mayo y acumuló 34,5% en los últimos doce meses

Por Redacción Economía
El costo de construcción registró una suba de 2,7% en mayo, según el Indec.

El costo de la construcción registró una suba de 2,7% en mayo, según el Indec

Por Redacción Economía
Por qué se han frenado las ventas de inmuebles en Mendoza

Se frenan las ventas de inmuebles en Mendoza: de qué depende su reactivación

Por Sandra Conte