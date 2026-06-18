Prestación por Desempleo ANSES: quiénes y cuándo cobrarán $363.000 en junio 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó la actualización de la Prestación por Desempleo correspondiente a junio de 2026, con un monto máximo que alcanza los $363.000 . La medida impacta directamente en trabajadores registrados que perdieron su empleo y cumplen con los requisitos establecidos por el organismo.

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El beneficio funciona como un respaldo económico temporal mientras las personas buscan reinsertarse en el mercado laboral formal. El pago se organiza según el cronograma de la ANSES y varía en función de los aportes registrados y la situación laboral previa.

La Prestación por Desempleo de la ANSES se paga en un rango que va desde poco más de $180.000 hasta un tope de $363.000 , según los aportes registrados por cada trabajador durante su historial laboral.

El monto máximo de $363.000 está destinado a quienes tienen mayor cantidad de aportes en los últimos años y mejor base de remuneración previa. En cambio, los valores más bajos corresponden a trabajadores con menor tiempo de aportes o trayectorias laborales más cortas, siempre dentro de los requisitos establecidos por el organismo.

El esquema contempla distintos niveles de cobertura según la situación individual y los aportes previos de cada beneficiario.

Además, quienes acceden al programa mantienen la obra social, continúan recibiendo las asignaciones familiares que les correspondan y conservan el cómputo de aportes previsionales para su futura jubilación. En cuanto a la duración, el beneficio puede extenderse hasta 12 meses , con una ampliación de hasta 6 meses adicionales para trabajadores mayores de 45 años, según lo establecido por la normativa vigente.

Cuándo se cobra la Prestación por Desempleo en junio 2026

La ANSES estableció el siguiente cronograma de pagos según la terminación del DNI:

DNI terminados en 0 y 1: 19 de junio

DNI terminados en 2 y 3: 22 de junio

DNI terminados en 4 y 5: 23 de junio

DNI terminados en 6 y 7: 24 de junio

DNI terminados en 8 y 9: 25 de junio

Los pagos se acreditan a través de los medios habituales habilitados por el organismo.

Reclaman cajeros automáticos en los distritos El cronograma de liquidación ya fue definido y se organiza de acuerdo a la terminación del documento.

Cómo hacer el trámite de la Prestación por Desempleo en ANSES

El trámite para acceder a la Prestación por Desempleo de la ANSES puede realizarse de forma virtual mediante la plataforma de Atención Virtual o presencialmente en una oficina del organismo con turno previo.

Para iniciar la gestión es necesario presentar el DNI y la documentación que acredite la finalización de la relación laboral, como telegrama de despido, carta documento o constancia correspondiente. Además, la solicitud debe efectuarse dentro de los 90 días hábiles posteriores a la desvinculación para no perder el derecho al cobro.