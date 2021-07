Mejoras: Subieron 18% los envíos al exterior de la industria mendocina, en volumen

Desde comienzos de año, la provincia viene celebrando inversiones de empresas que destinan su producción al sector exportador, después de un año en que la pandemia provocó caídas importantes, sobre todo en las manufacturas de origen industrial.

En abril, Los Andes dio cuenta de que dicho sector había cerrado 2020 con una reducción del 44% si se medían las exportaciones en dólares (U$S 133.457.788), y del 38%, en peso (147.759.535 de kilos totales). Por el contrario, durante los primeros cuatro meses de 2021, se puede observar que se ha revertido la tendencia. En lo que se refiere a exportaciones en volumen, se observa un incremento del 18%.

En base a datos del Indec, desde ProMendoza calculan que desde enero y hasta abril de este año se exportaron en total 45.240.334 kilos de manufacturas de origen industrial (MOI), frente a un año en que se había alcanzado 38.443.924 kilos.

No obstante, en dólares, se observó una merma importante, si se considera que, en el período anterior, se contabilizaron ingresos por U$S 36.709.597, frente a los U$S 24.931.423 (-32%), con la salvedad de que gran parte de los cuatro meses de 2020 que se ponen en consideración todavía no sufrían el efecto del coronavirus que fue declarado pandemia el 11 de marzo de ese año.

Según explicó el gerente general de ProMendoza, Mario Lázzaro, se destaca el crecimiento en volumen, porque “significa empleo”, y mercados ganados, y porque muchas veces los ingresos en dólares dependen de los precios internacionales.

“Las manufacturas de origen industrial se van a ir recuperando en la medida en que los países de la región repunten.

Probablemente Chile demande más productos de este tipo, y Brasil más manufacturas de origen agropecuario pero la recuperación postpandemia de los países del vecindario puede ser una oportunidad para Mendoza”, destacó el funcionario, y señaló que en el caso especial del país trasandino se trabaja en establecer una plataforma logística comercial en Los Andes que permita acelerar el proceso.

Exportaciones por rubro

Dentro del rubro de manufacturas de origen industrial también hubo caídas relacionadas con las “industrias plásticas” que se vieron afectadas durante 2020 por una menor actividad en la destilería mendocina pero, en esta segunda mitad del año, eso no sucedió, y, con la recuperación de Brasil, es de esperar que aumenten.

Por el contrario, productos diversos de industrias químicas aumentaron 250% en dólares, y 177% en volumen y, en ese sector, según indicó Lázzaro, se enmarcan productos sanitarios, y especialmente aquellos que se orientaron a combatir la pandemia (alcohol en gel, desinfectantes y limpiadores), cuyo destino principal fue Chile.

También se observan incrementos en lo que tiene que ver con “manufacturas de piedra y amianto”, porque se volvieron a exportar productos para la construcción, “básicamente al mercado chileno”, o “restos de arrabio, fundición, hierro y acero” (partes para maquinarias).

Manufacturas de origen agropecuario y combustibles

En cuanto al resto de las exportaciones, en el total general los números son negativos. Se cayó un 1,5% en valores FOB (U$S 457.280.255 a mayo), y 19,3% en volumen (376.861.627 kilos), pero en el desagregado por rubro, de cara a los próximos meses, cabe esperar una recuperación.

Así, en las manufacturas de origen agropecuario hubo caídas del 25% en volumen hasta abril y, dentro de ellas, se observa una caída muy importante del vino (-29%), pero Lázzaro advirtió que, por el contrario, si se observan los datos del INV a junio, esta tendencia tiende a revertirse en los meses futuros. De modo que, el sector, el mes pasado tuvo una mejora de 47% en valor FOB, que permitió que el semestre 2021 se haya convertido en récord histórico en generación de divisas con U$S 432 millones. Vale aclarar que los datos ya no son de Mendoza, sino que abarcan a toda la vitivinicultura del país.

En tanto, las exportaciones de durazno en conserva muestran un sector que ganó mercados en el mundo (Brasil especialmente), siendo tradicionalmente un producto destinado al consumo interno. En los primeros cinco meses del año pasó de 382.728 kilos a 1.049.549 kilos exportados.

También se destacan las exportaciones de combustibles y carburantes, con una caída del 40%, directamente relacionada con la crisis del mercado aéreo. “Dejaron de cargar combustible los vuelos que cumplían rutas como Mendoza-Lima, o las conexiones con Panamá y San Pablo, y, para Mendoza, la conectividad era clave, en cuanto a los productos de nuestra destilería”, sumó Lázzaro.

Una empresa mendocina, más de 300 toneladas de exportación

Artrans, dedicada a la fabricación de transformadores de distribución y transmisión, fue noticia esta semana porque cerró el primer semestre del año con exportaciones dedicadas a los U$S 2 millones. La empresa del sector metalmecánico mendocino envió a India, Alemania, Arabia Saudita y Egipto equipos de 330 a 1.000 Kva, lo que representa en total 20 contenedores con 220 toneladas.

Los transformadores vendidos tienen como destino pozos petroleros ubicados en diferentes locaciones en cada país y, recientemente, la empresa cerró un nuevo contrato con Chile, para proveer 2 transformadores de Potencia de 15.000 kVA cada uno para ser utilizados en subestaciones eléctricas. Este último, se enmarca en la ampliación de la red de transmisión y distribución eléctrica que lleva adelante el país trasandino.

Al respecto, el presidente de Artrans, Rubén Caparotta aseguró: “Somos una de las pocas empresas metalmecánicas que a nivel nacional ha exportado tantos transformadores y sólo somos 4 en Argentina las empresas que fabricamos máquinas de potencia, porque se requiere el dominio de una tecnología mayor”

“Estamos orgullosos de decir que hay miles de transformadores mendocinos en distintos países del mundo, como: Estados Unidos, Canadá, Dubai, Australia, India, Sudán, Libia, Irak, Venezuela, Perú, Chile, Bolivia, etc.”, completó.

Por su parte, el gerente de ProMendoza, Mario Lázzaro, destacó que “este tipo de exportaciones son un gran logro ya que pone de manifiesto el gran capital humano y de conocimiento que existe en Mendoza, para llegar a todo el mundo con una metalmecánica tan avanzada”.

Artrans posee dos plantas de fabricación en Mendoza, con 120 empleados directos y 150 trabajadores indirectos. La firma comenzó sus operaciones en 1982 en Mendoza, Argentina. Hoy, más de tres décadas después, es una empresa fabricante de transformadores de distribución, transmisión, uso petrolero y transformadores especiales a nivel mundial, que cuenta con normas de calidad ISO9001-2015.

En otro rubro, y fuera del sector en análisis, pero con una importante inversión para el sector exportador, recientemente la planta procesadora Simplot invirtió U$S 20 millones para exportar papas pre-fritas.

La empresa se instaló en Mendoza en 2016 con una inversión de U$S 140 millones destinados a la construcción de su planta procesadora inaugurada en 2019, y a la fecha cuenta con más de 150 operarios calificados. Con la inversión señalada puso en marcha, en junio, un nuevo almacén de frío que utilizará para planificar y coordinar las exportaciones de sus productos a distintos países de América Latina, principalmente Brasil, Chile, Uruguay, Colombia, Bolivia y Perú.

Además, desarrollaron más de 1.500 hectáreas bajo riego pivot en la zona de San Carlos, y trabajan con productores locales para abastecerse de la materia prima necesaria para sus operaciones.

“La pandemia afectó la región y con ello la gastronomía, el food service y los restaurantes lo que complicó el negocio. Por suerte pudimos sustituir esto con las ventas al exterior, entre ellos, los envíos a Asia”, dijo a Los Andes, luego de anunciar la nueva inversión, Fabio Calcaterra, CEO de la firma.

Industria del conocimiento

De acuerdo con el gerente de ProMendoza, se puede inferir que este año también tuvieron un buen primer semestre las exportaciones atadas a la industria del conocimiento. “Una estimación conservadora ubica el sector en alrededor de 75 millones de dólares en total, por los primeros seis meses del año”, comentó Lázzaro.

Dentro del rubro se ubican empresas dedicadas al software, videojuegos, la industria audiovisual, y el recién creado clúster aeroespacial que, entre otros servicios, fomentará la utilización de la inteligencia artificial y la big data para mejorar cultivos. “Va a ser un servicio que va a dar mucho que hablar en los próximos años”, adelantó el funcionario.

Un clúster aeroespacial para Mendoza

En la provincia funciona una asociación de 8 empresas y una universidad que tienen como objetivo la promoción conjunta de los productos y servicios aeroespaciales generados en Mendoza, tanto en el país como en el exterior. Entre ellas se encuentran firmas que exportan servicios, pero también, Aeropac S.A., una empresa de ingeniería y desarrollos aeroespaciales con instalaciones propias en Las Heras, Mendoza, que produce y exporta estructuras de aeronaves, partes y componentes para la industria aeronáutica y espacial.

Este clúster nació con el apoyo de ProMendoza y la financiación de la Fundación del Banco Industrial y Comercial de China (ICBC) en conjunto con la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AAICI), y sus empresas se pueden contar entre otros de los ejemplos de los esfuerzos orientados a aumentar las exportaciones de manufacturas de origen industrial de la provincia, pero también de servicios tecnológicos.

El grupo está integrado por: Aeropac S.A., Aeroscience Ag S.A. (servicios tecnológicos), Aerotec Argentina S.A. (actividades aerocomerciales), Fundación Mendoza Crear (desarrollo cultural y científico), Helicopters.Ar S.A. (operación de helicópteros de alta montaña), Mack Aerospace Consulting S.R.L. (asesoría y consultoría en materia aeronáutica), New Air S.A. (mantenimiento de aeronaves de gran porte), Telebit S.A. (sistemas de instrumentación y control; telemetrías; diseños de equipos especiales para la industria), y la Universidad de Mendoza. Los integrantes del clúster se encuentran abiertos a estudiar la potencial incorporación de nuevas empresas del sector que les interese trabajar por un fin común.

Hubs logísticos

Durante la pandemia, Brasil y Estados Unidos fueron los dos mercados en los que hubo más movimiento. Con los hubs logísticos y nuevos aliados estratégicos, hoy Mendoza desarrolla una nueva estrategia para multiplicar oportunidades con potenciales compradores y se planea replicar el mismo modelo en Chile y Panamá.

Por la ubicación geográfica de Argentina y de nuestra provincia en especial, una mercadería puede demorar desde 60 días en adelante para llegar a destino. Los hubs permiten desembarcar anticipadamente en mercados del exterior, para reducir el tiempo de entrega de 60 días a 24 horas y, de acuerdo con Lázzaro, también crearán las condiciones para que Mendoza pueda “convertir crisis como la que se avizora en el Mercosur, con la intención de Uruguay de negociar fuera del bloque, en oportunidades”.

En este marco, se trabaja para constituir una plataforma en Los Andes, Chile, de modo que las empresas de Mendoza puedan vender con agilidad, con bajo riesgo e incluso utilizando el e-commerce con el país vecino. Además, contando con productos locales ya en territorio chileno, trabajar asociados con las empresas del otro lado de la cordillera para complementarse y encadenar procesos productivos y de servicios que permitan ingresar a los países con los que el vecino trasandino tiene tratados de libre comercio. Otra ventaja es la posibilidad de que la mercadería ya esté disponible en el país vecino, lo que representa una gran ventaja en los meses en que se interrumpe el Paso Internacional Cristo Redentor.

Lázzaro, explicó: “Estamos trabajando para generar una red lo más global posible y comenzamos por grandes mercados en distintos continentes”.

De hecho, ya hay hubs y distribuidores en China, Estados Unidos y Brasil, destinos que concentran más del 45% de las exportaciones de Mendoza.

Durante 2021 se planea replicar el mismo modelo en Chile y Panamá, además de fortalecer comercialmente un hub que actualmente opera con productos mendocinos en Amberes, Bélgica.

Precisamente durante la pandemia, Brasil y Estados Unidos fueron los dos mercados que más se profundizaron. Sólo a modo de muestra, en Estados Unidos se vendieron dos contenedores en muy pocos meses que beneficiaron a seis bodegas pymes. Fueron seleccionadas para ofrecer sus productos en el hub estadounidense y hasta el momento lograron vender más de 100.000 dólares.

Contar con un aliado estratégico en China es también clave por lo lejano y complicado de este mercado al que hoy apuntan todos los países. Hay dos almacenes: uno en Shanghai y otro en Guangzhou, en la sureña provincia de Guangdong. Sin embargo, y para aumentar el porcentaje de exportaciones –hoy de sólo 2,1%–, es necesario fortalecer la fuerza comercial en ese mercado gigante. Para ello, ProMendoza trabaja en seleccionar nuevos distribuidores y empresas de comercialización, que operen con las bases ya sentadas en esas plataformas logísticas.

Vouchers para acciones comerciales

La pandemia afectó a todos los sectores de la economía local y mundial, pero tuvo un impacto de largo plazo en lo que tiene que ver con los congresos, y rondas de negocios que servían al sector exportador para crear vínculos y nuevas redes comerciales.

Con el propósito de morigerar ese impacto, ProMendoza presentó un proyecto que consiste en el financiamiento de dos programas con forma de vouchers para acciones comerciales en puntos de venta en el mercado externo, tanto para degustaciones como para eventos comerciales organizados en Embajadas y Consulados, y contratación de plataformas de e-Commerce. Además, un Programa de Tutores externos, que pueden contratarse en mercados donde la empresa necesite resolver la presencialidad.

El monto del mismo asciende a 135 mil dólares y, en detalle, se otorgará a quienes lo soliciten:

1. Voucher de hasta U$S 1.500 para realizar acciones comerciales en puntos de venta o contratación de plataformas de e-Commerce.

2. Voucher de hasta U$S 1.500 para tener presencia en degustaciones y eventos comerciales organizados en Embajadas y Consulados.

3. Cofinanciación de hasta U$S 1.000 por mes para contratación por tres meses de tutores externos.