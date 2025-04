Luis Caputo anunció una inminente medida que "va a sorprender" y "fomentar el uso de dólares".

En la misma línea agregó: "¿Cómo le saca los recursos? Subiendo impuestos. Como eso no alcanza, porque siguen teniendo déficit, es absorbiendo deuda. Es decir que los bancos en vez de prestarle al sector privado, ahora prefieren prestarle al sector público, dejar de actuar como bancos. Y finalmente con emisión monetaria que lo que hace es crear ese impuesto inflacionario que terminan pagando los más pobres. De ahí la desigualdad que se termina generando".

El Gobierno busca "fomentar el uso de dólares"

Durante el discurso, Caputo dijo que el objetivo actual de la Casa Rosada es la “remonetización” y por eso contó que se prepara para anunciar en dos semanas medidas vinculadas a “fomentar el uso de dólares”. Además, confirmó que planean reformas estructurales: fiscal, laboral y previsional, pero el avance dependerá del presidente.

Sobre lo que se viene indicó que primero pretenden “consolidar este nivel de crecimiento” y hasta incrementarlo. “Esta es una economía que hoy está preparada para crecer incluso más de 6%”, indicó.

El ministro comparó la economía con un auto: “Comparando con la época kirchnerista, en ese momento los fundamentals eran tan malos que teníamos un muy mal auto y le tiraban nafta. Emitían, emitían. Y el problema no era la nafta, era que el auto no andaba. Entonces, se llenaba de nafta y nadie se quería acercar; y si había una chispa, explotaba. Ahora estamos en una situación en que tenemos un gran auto, somos de los cinco mejores países para el Fondo en fundamentals, tenemos un gran motor y, como pasa en los autos, pide más nafta. Nosotros, por el contrario, por el diseño de la política, estuvimos sacando nafta, retiramos pesos por superávit, más con la emisión del Bopreal. Necesitamos que la economía se remonetice para que el nivel de crecimiento se mantenga o suba“, explicó.

Así mismo, señaló que se enfocarán en remonetizar la economía en dólares: “Estamos en competencia de monedas, es como que son diferentes naftas” y anticipó: “En las próximas dos semanas vamos a anunciar alguna medida que va a sorprender y que va a fomentar el uso de los dólares. Va a haber y van a circular más dólares. Esperemos que esto lo tengamos listo para por lo menos dos semanas".

La salida del cepo y el rol del FMI

Sobre el levantamiento del cepo cambiario, Caputo rechazó especulaciones y aseguró que la medida fue tomada una vez que se saneó la situación del Banco Central. “Nada tuvo que ver con ningún tipo de especulación. Si hubiéramos podido terminar para fin del año anterior, lo hubiéramos hecho. Si hubiéramos pedido un monto menor (en el acuerdo con el FMI) probablemente también, pero no hubiera sido lo ideal. Con la salida del cepo me parece que se demostró que era lo correcto porque no hubo ningún estrés y el dólar libre está tendiendo a converger a lo que era el dólar oficial", dijo.

Además, criticó a las empresas que subieron precios “por las dudas” ante la eliminación del cepo: “Eso antes pagaba, ese 'por las dudas' en Argentina pagaba, pero ahora no paga que hagas eso. De hecho, la mayoría tuvo que retrotraer los precios porque haces eso y te quedas fuera de mercado. Estamos en otra Argentina, en una argentina donde los precios pueden bajar”, afirmó.

"La inflación va a colapsar"

Caputo insistió en que “hoy ya no tiene sentido económico que haya inflación” y pidió dejar atrás la idea de que Argentina siempre funciona igual: “La inflación va a colapsar, es un tema de tiempo. Los precios incluso puede bajar. Sáquense de la cabeza el chip de que Argentina es lo mismo de siempre".

Casi sobre el final indicó: "Este es un cambio fundamental que no lo hemos visto nunca, ninguno de nosotros. Es importante que cambiemos la cabeza en eso. La baja del costo argentino no viene más por devaluaciones como típicamente hemos visto. La baja va a venir por 4 factores: 3 que tiene que ver con nosotros y uno con el sector privado".

En ese punto, Caputo detalló: "¿Nosotros qué tenemos que hacer? Seguir bajando impuestos, seguir desregulando y abrir la competencia. Y desde el sector privado hay que volver a hacer algo que no se hace desde mucho tiempo: volver a invertir".

"En Argentina no ha habido inversión por muchísimos años y eso es porque al contrario de lo que pregona el kirchnerismo, lo único que ha hecho es fomentar el negocio financiero", sentenció.