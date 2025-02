Los nuevos dueños de Mercedes Benz en Argentina aseguran que no habrá despidos

Este jueves al mediodía se oficializó la transferencia de acciones de Mercedes Benz Argentina a su nuevo propietario, el grupo Open Cars, encabezado por el empresario del sector financiero y de seguros, Pablo Peralta. Al proyecto se suman Daniel Herrero, ex Ceo de Toyota, y el exministro de Economía, Alfonso Prat Gay .

Los nuevos dueños de la planta de Mercedes Benz en la Argentina garantizaron que no habrá despidos y se mantendrán los 1.800 empleos de la fábrica en Virrey del Pino. La confirmación se dio frente a Ricardo Pignanelli, líder de SMATA, presente durante el anuncio.

Herrero, por su parte, aseguró la continuidad de la empresa y un fuerte apoyo y foco en la movilidad sostenible. Con respecto al monto de operación, Herrero señaló: "No vamos a fingir demencia. No es dato que vamos a dar. Entre 15 de mayo/15 de julio será la ventana para arrancar el día uno de este proceso".

Dijo que los nuevos dueños tienen por delante "los desafíos de la nueva movilidad y en paralelo estamos buscando inversiones en electromovilidad. Vamos a trabajar en eso y fuerte en relación del cliente con la marca".

"Somos desde el grupo inversor convencidos de la industria automotriz argentina, que genera empleaos para 500.000 puestos de trabajo, que genera 13% de las exportaciones y que genera ahorros de divisas por 15.000 millones de dólares", señaló Herrero.

Los nuevos dueños de Mercedes Benz son un grupo inversor encabezado por Pablo Peralta, conocido por ser el titular del grupo financiero ST, pero que en el caso de Mercedes Benz concretó la compra de las acciones de la filial argentina a través de su empresa controlada Open Cars (un grupo que controlaba, antes de esta compra, una veintena de concesionarias automotrices).

"Open Cars es la empresa que compra Mercedes Benz Argentina, y una vez que la compra se haya concretado durante el curso de este año, Mercedes cambiará su nombre por el de Prestige Autos", explicó Herrero.

Peralta y otro de sus nuevos socios en Prestige, el ex ministro Prat Gay, no participaron de la conferencia, pero estuvieron en la planta para acordar el traspaso con los gerentes de Mercedes. "Pignanelli me consiguió trabajo, estaba aburrido en casa", bromeó Herrero.

A su lado, el gremialista dijo que había estado trabajando "ocho o nueve meses" para conseguir un nuevo inversor para la planta de Mercedes. "Me gusta así, trabajar en silencio y conseguir la continuidad de esta fábrica con 1.800 operarios", dijo el gremialista.