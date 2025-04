Las ventas minoristas de pymes crecieron 10,5% en marzo, pero aún no recuperan la pérdida del 2024.

Las ventas minoristas de las pymes argentinas registraron en marzo un aumento interanual del 10,5% a precios constantes , según el último relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa ( CAME ). Se trata del cuarto incremento consecutivo desde diciembre de 2024, aunque aún insuficiente para compensar la fuerte caída del mismo mes del año pasado.

El informe de CAME destaca que el crecimiento de marzo se suma al 17,7% de diciembre , 25,5% de enero y 24% de febrero , acumulando una suba del 19,4% en el primer trimestre de 2025 . Sin embargo, este repunte no alcanza a revertir la merma sufrida en 2024, cuando las ventas se desplomaron un 12,6% en marzo y un 22,1% en el trimestre .

Pymes Así ha evolucionado las ventas minoristas de las pymes. CAME

Qué dice el comunicado de CAME

Desde CAME explicaron que el desempeño del mes estuvo impulsado por el "cierre de la temporada de verano, el inicio de clases y acciones comerciales, como cuotas sin interés y descuentos". No obstante, advirtieron que "muchos comercios señalaron un leve repunte, aunque no completamente al nivel esperado para esta época", advirtiendo que "persisten factores que limitan el consumo, como la falta de liquidez, aumento de costos operativos y la competencia informal o desde el exterior".