La Cámara de Comercio de Tunuyán celebró su 60° aniversario: propuestas, reclamos y lo que viene en 2022

Entre festejos, propuestas y reclamos, la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Turismo de Tunuyán celebró el viernes pasado su 60° aniversario, con la presencia de su presidente, Diego Stortini, así como del vicegobernador Mario Abed; el ministro de Economía y Energía, Enrique Vaquié; y el diputado nacional, Alfredo Cornejo, entre otros.

Como se esperaba, el Valle de Uco ofició de gran escenario para dos intensos días de charlas con importantes disertantes y temas que hacen a la agricultura, comercio, turismo e industria. Alumnos y jóvenes de las distintas cámaras de Mendoza acompañaron a la CIAT y a la Cámara Joven de Tunuyán con entusiasmo y ávidos de interrelacionarse con distintas y nuevas herramientas para su futuro, personal y de la región.

El evento, que fue declarado de interés departamental, provincial y nacional, se hizo este 2021 con modalidad sunset. Contó con la asistencia de autoridades, legisladores, empresarios, emprendedores y público en general.

Además de Abed, Vaquié y Cornejo, estuvieron presentes el presidente de la cámara de Diputados, Andrés Lombardi; el intendente de Godoy Cruz y titular de la UCR local, Tadeo García Zalazar; los diputados nacionales Omar De Marchi, Eber Pérez Plaza y Alejandro Guevara (de San Juan); el diputado provincial Jorge Difonso; el presidente del Concejo Deliberante de Tunuyán, en representación del intendente Martín Aveiro, Emir Andraos; y el presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), Martín Hinojosa.

En su último discurso al frente de la CIAT y en el marco del 60° aniversario, Stortini manifestó que de cara al 2022 “queremos proponer una agenda de trabajo a todo el departamento. Estamos listos, para seguir trabajando articuladamente con todas las instituciones y reparticiones departamentales, para abordar todas las problemáticas relacionadas con la producción y el desarrollo socioeconómico de nuestro departamento y de la región”.

En ese sentido, el presidente de la Cámara recordó las dificultades que hubo en 2020.

“En los últimos tiempos me ha tocado ponerle la voz al reclamo de los sectores más castigados, no solo por la pandemia sino también por los desaciertos de quienes gestionan la economía. Probablemente, estas circunstancias nos han puesto en permanente tensión con la dirigencia política, nos han puesto en pie del conflicto permanente, pero que no quepa la menor duda que nuestra voz ha reflejado la angustia de cada comerciante, de cada productor que abandonó su finca, de cada industria que bajó sus persianas”, reflexionó.

“Quienes nos hemos animado a participar, poco a poco vemos como la realidad comienza a mutar. Quienes venimos trabajando en instituciones sabemos lo importante que es incidir y participar de ese cambio, provocar el cambio. Necesitamos a más de ustedes, a más del sector productivo y del comercio participando en instituciones para incidir en el cambio”, dijo.

Entre algunos datos bridados por el presidente de la CIAT, el 30% de Tunuyán trabaja en el sector agropecuario, otro 25% en el comercio y un 25% en el Estado en su conjunto. “Nuestra matriz productiva desde el prima del empleo”, subrayó, en referencia al 80% de trabajo en ese sector.

Asimismo, Stortini consideró que “en el Valle de Uco se ha sufrido marcado proceso de desindustrialización, nuestra economía con el tiempo se ha primarizado y hemos perdido la capacidad de atraer nuevas y mas industrias que agreguen valor a los alimentos que producimos… Nuestro pueblo quedó circunscrito a la actividad primaria y de servicios agrícolas. El comercio crece en torno a estas actividades”.

“Cambiar nuestra matriz productiva, repensar nuestra matriz productiva, no es por el interés del sector empresario. Es una obligación que tenemos, como sociedad, para devolverle al 50% de nuestros conciudadanos oportunidades y algo del bienestar que se le ha arrebatado a lo largo de la historia argentina”, agregó.

“Nuestro departamento y nuestra región necesita un gran acuerdo. Un acuerdo que nos priorice el desarrollo económico. Toda la dirigencia, de manera generosa, esta llamada a comenzar a transitar este sendero”, advirtió el empresario.

“En segundo lugar, priorizar y enfocarnos para conseguir las obras de infraestructura necesarias para desarrollar nuestra región. Debemos enfocarnos, para que el Estado en su conjunto, Estado nacional, provincial y municipal, sean parte de estas prioridades”, recalcó.

Entre los pedidos, Stortini precisó concluir los caminos productivos, la culminación de la calle Brandica hasta la Primavera para conectaron con la ruta nacional 40 y la continuación del corredor productivo de la ruta provincial 94 hasta calle Lencinas.

En cuanto a turismo, Stortini pidió el cumplimiento efectivo de la Ley provincial 8.400.

“Menos impuestos más pymes es la proclama de un Estado eficiente, interpela a los funcionarios que administran recursos que no le son propios, que son de los contribuyentes, a que sean responsables en la administración de los recursos públicos”, manifestó.

También se firmó un importante convenio entre el Instituto de Educación Superior 9-015 y la CIAT, firmado por el rector Daniel Gallardo y el presidente de la Cámara, Diego Stortini, con objetivos claros a cumplir en beneficio de los estudiantes, desarrollar acciones conjuntas en el área educativa de capacitación y formación para el trabajo, tendientes a mejorar el recurso humano para el crecimiento de la región.

“Debemos generar una permanente renovación en la dirigencia empresaria, debemos custodiar que nuestro trabajo tenga una idea continuadora. Somos responsables de generar la reserva de valor institucional de nuestras ideas”, concluyó Stortini.

En el cierre, el ministro de Economía y Energía, Enrique Vaquié, anunció el apoyo de proyectos e inversiones de la Provincia para el Valle de Uco, remarcando la diferencia con el Gobierno nacional, especialmente por la forma de tomar la pandemia sin cierres totales, que ayudaron a la economía de Mendoza en general.

Adelantó que ya se ha enviado a la legislatura el proyecto de ley del Programa Mendoza Activa 3, iniciativa que contará con 29 líneas e incorporará incentivos para clubes deportivos a través de los que se prevé motorizar $65.000 millones de inversión privada estimada con $20.000 millones de reintegros por parte del Gobierno provincial.

El empleo fue otro de los puntos destacados en el discurso del titular de Economía y Energía. En este sentido, remarcó los beneficios de los programas Enlace (Entrenamiento Laboral Certificado) y Enlazados. Respecto del primero, a tan solo un año de su lanzamiento, más de 200 empresas de Tunuyán participaron y mejoraron las condiciones de empleabilidad de más de 300 personas oriundas del Valle de Uco.