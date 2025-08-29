La amistad en el trabajo y los resultados de una encuesta en Argentina

Trabajo y amistad es un punto que se relaciona de manera inevitable y con mayor intensidad para los argentinos. La consultora de talento Randstad presentó los resultados de su última encuesta, realizada de manera online a 4.051 personas con y sin empleo de Argentina , Chile y Uruguay. El trabajo mostró que el 81% de los argentinos valora los vínculos de amistad en el trabajo confirmó tener amigos surgidos del ámbito laboral.

Los argentinos están en el promedio de lo que sucede con los países limítrofes ya que al comparar estos datos a nivel regional, el 84% de los trabajadores uruguayos también confirmó tener amigos surgidos del ámbito laboral, al igual que el 80% de los empleados chilenos. En este contexto, el 79% de los trabajadores argentinos declaró que es posible establecer vínculos de amistad en el trabajo . Tanto uruguayos como chilenos coincidieron en la afirmación aunque en menores proporciones con relación a estos últimos ya que el 73% de los trabajadores chilenos lo creyeron así.

Dado que las personas pasan buena parte del tiempo en su vida adulta en el ámbito laboral, los lazos que allí se generan tienen un valor central en la vida de las personas, en especial en culturas latinas, muy afectas al desarrollo de vínculos sociales. Esto, apuntó el trabajo , se ve con más fuerza entre millennials y centennials, que al incorporarse al mundo laboral derribaron la frontera tradicional entre lo profesional y lo personal que habían construido generaciones precedentes.

Andrea Ávila, CEO de Randstad para Argentina, Chile y Uruguay , señaló que hoy gran parte de las empresas trabaja activamente para impactar en el bienestar de sus colaboradores y ahí es donde los vínculos sociales cumplen un rol cada vez más importante. “Las organizaciones que favorecen la creación de lazos sólidos entre sus empleados logran al mismo tiempo mejorar la productividad y el rendimiento organizacional”, destacó la ejecutiva.

Este fomento de vínculos fortalece el clima laboral y se convierte en un factor clave para el desarrollo y crecimiento de cualquier organización por su impacto directo en el compromiso y sentido de pertenencia de los trabajadores. En este marco, el estudio de Randastad expresó que debido a la importancia e incidencia sobre el clima interno, la encuesta profundizó sobre las distintas acciones que toman las organizaciones para fomentar el vínculo entre colaboradores.

Los resultados de la encuesta marcaron que el 56% de los trabajadores argentinos afirmó que su empleador promueve los vínculos de amistad entre colegas. En este punto, Uruguay mostró un nivel prácticamente similar (55%), mientras que en Chile la cifra baja considerablemente 13 puntos porcentuales y se ubicó en el 43%.

Al indagar sobre el impacto del home office y los formatos híbridos en las relaciones entre colegas, casi la mitad de los argentinos (46%) afirmó que no afectaron los vínculos y que su equipo sigue siendo muy unido. En contraste, solo el 33% de los trabajadores chilenos y el 37% de los trabajadores uruguayos coincidieron con esa visión.

En cambio, un 42% de los argentinos siente que las relaciones se resintieron un poco (frente a 47% en Chile y 49% en Uruguay), mientras que el 12% de los argentinos, el 20% de los chilenos y el 14% de los uruguayos creen que el impacto del home office y los formatos híbridos fue muy fuerte en las relaciones entre colaboradores.

Qué hacen las empresas para fomentar las relaciones

Al consultar a los participantes si su empleador promovía la socialización a través de encuentros de after office u otro tipo de actividades de relacionamiento, surgió que solo el 36% de los argentinos afirmó que su empleador realiza regularmente actividades de socialización como after office o encuentros de esparcimiento, mientras que en Uruguay el porcentaje es aún menor (33%).

La situación mejora en Chile, donde el 44% de los trabajadores asegura que su empleador realiza frecuentemente actividades de relacionamiento. Al consultar a los participantes del estudio si en su lugar de trabajo se festejan los cumpleaños de algún modo especial, apenas el 17% de los argentinos dice que en su trabajo siempre se festejan los cumpleaños de los colaboradores

En una línea media, el 34% de los trabajadores argentinos, el 33% de los chilenos y el 32% de los uruguayos indican que solo a veces, sin ser una constante, se celebran los cumpleaños en sus lugares de trabajo. En el otro extremo, el 48% de los argentinos, el 39% de los chilenos y el 49% de los uruguayos refieren que en sus trabajos no se generan los espacios para la celebración de los cumpleaños de un modo especial, mostrando una gran oportunidad para impulsar una mayor socialización dentro de las organizaciones.

“Pequeños gestos como festejar un cumpleaños o compartir un encuentro fuera de la oficina pueden marcar una gran diferencia en el día a día de los colaboradores”, comentó la CEO de Randstad. Agregó que las empresas que entienden el valor de estas instancias fortalecen la cohesión de sus equipos y construyen culturas laborales más humanas y atractivas para el talento”, agregó Andrea Ávila. Los datos del presente informe fueron relevados mediante una encuesta realizada de manera online entre el 5 de mayo y el 25 de julio a 4.051 personas con y sin empleo de Argentina, Chile y Uruguay.