Juan Manuel Giménez Riili: “Antes se pensaba el barrio privado como algo solitario, hoy es una comunidad”

Hace más de una década, comenzaron proyectos de barrios cerrados en áreas donde ese tipo de desarrollo no era común. En Rodeo de la Cruz, Rodeo del Medio, Coquimbito y San Martín esta clase de emprendimientos era inusual. Sin embargo, con el concepto de barrio integrado y comunidad, establecieron prácticamente un nuevo “distrito” cada departamento, con su propia dinámica. En la actualidad, bajo el lema “GO East”, tienen desarrollos en diferentes zonas. Juan Manuel Gimenez Riili, CEO de Giménez Riili Desarrollos Inmobiliarios conversó con Los Andes acerca de lo que implica invertir en lugares poco desarrollados, al mismo tiempo que sostiene que han cambiado las tendencias y hoy ya no se busca lo mismo que hace una década.

Lo público, lo privado, los centros comerciales y las nuevas dinámicas en las que se desarrollan estos espacios.

-¿Cómo está el negocio del real estate en Mendoza?

- El desarrollo inmobiliario en Mendoza está igual que siempre, con sus subidas y bajas, pero siempre de la misma forma, es decir, con un pequeño crecimiento. Se van haciendo nuevas inversiones, nuevos desarrollos de acuerdo a las necesidades de la gente. En Argentina y en Mendoza en particular, no existe un boom inmobiliario porque no está impulsado por dinero o inversiones que vengan de los bancos o de extranjeros, simplemente todo lo que se hace en Mendoza, y esto es muy claro, se hace de acuerdo a las necesidades que se van sintiendo en el mercado. Es decir, si la gente necesita inversiones pequeñas como invertir en lotes o construir su propia casa, es ahí donde aparecen los desarrolladores en Mendoza. Esto es bueno y es malo. Por un lado, te evita una burbuja, pero no hay grandes inversiones, digamos, simplemente se va trabajando paso a paso con el dinero propio del que financia los proyectos.

-¿Están con planes de nuevos desarrollos?

-Es importante destacar que Mendoza está un poco al margen de lo que sucede en general en Argentina. Tanto en lo que respecta al turismo, que genera inversiones inmobiliarias sólidas, como en el desarrollo de viviendas, siempre Mendoza es bien visto y se pueden seguir realizando proyectos interesantes, a diferencia de otras provincias que tienen muchos problemas de inseguridad, tráfico o son muy pequeñas y no generan tanto interés.

En nuestros planes de nuevo desarrollo, como mencioné anteriormente, sentimos la necesidad de crear espacios para que las personas inviertan en lotes y luego construyan casas. Así que seguimos atendiendo esa demanda en base a nuestra filosofía de comunidad Go East. Hoy estamos en la preventa del Bosque II, lo cual nos llena de satisfacción.

-¿La inflación es una limitante?

-En general, la inflación, obviamente, genera una limitante. Recientemente, un amigo chileno me comentó que él compró una camioneta con una financiación de 5 años y su casa con una financiación de 30. Entonces, sí, la inflación genera un límite, ya que restringe el acceso al crédito. Nosotros no podemos ofrecer financiamiento ni para la compra de terrenos ni para la adquisición de viviendas, lo cual es increíble. Por ese lado, la inflación sí representa una limitación. Por otro lado, hemos aprendido a convivir con la inflación, por lo que todos los precios están directamente vinculados al dólar, podríamos decir que tenemos una dolarización de facto.

Juan Manuel Gimenez Riili

-¿Los inversores de sus emprendimientos están ralentizando las compras ?

-Se sigue avanzando porque nunca hubo un auge, nunca fuimos a fondo. Entonces, paso a paso, se van comprando y vendiendo terrenos, se adquieren y se venden viviendas por una cuestión de necesidad, porque la gente necesita crecer. Si tienes 30 años, deseas adquirir un terreno y planificar la construcción de tu casa antes de cumplir los 40.

-¿Qué condiciones se deberían dar para lograr mejores resultados en el sector?

-Creo que la dinámica podría cambiar significativamente con la introducción de un crédito hipotecario, sin lugar a dudas. Con un crédito hipotecario, creo que la construcción de viviendas podría aumentar en un 30% o incluso un 40%. Prefiero quedarme en un rango del 30% al 40%.

-A diez años del desarrollo de Pueblo Nuevo ¿ha cambiado el concepto de barrio privado en Mendoza?

-Hace 10 años el desarrollo de Pueblo Nuevo, fue una victoria muy grande porque creo que entendimos 5 o 10 años antes de que la gente o la demás competencia nos siguiera, el sentido de comunidad. Y eso fue una victoria. ¿Por qué? Porque entendimos el sentido de comunidad y sentimos que los barrios privados por sí solos no son nada y que se necesita de un montón de situaciones alrededor como para que la gente no tarde más de 15 minutos para cumplir todas sus necesidades.

Entonces, generar un barrio con mucha comunidad, con escuelas de fútbol, de tenis, con institutos de inglés, con un gimnasio que abre 24 horas como si fuese un hotel o con un café que abre de las 7 de la mañana hasta las 3 de la mañana, generan muchos servicios importantes, eso “fue la pegada”. Antes se pensaba en un barrio privado como algo solitario, que solamente la gente buscaba seguridad, ahora nosotros pensamos en un barrio privado como una comunidad, como las que se vivían antes.

-¿Y qué rol juega el desarrollo de esa comunidad a la hora de tomar la desición de invertir?

-El desarrollo de una comunidad autónoma no solo genera un barrio privado, sino que en realidad crea un pueblo completo, con sus tiendas, lugares de diversión, entretenimiento y espacios de recreación. Estos lugares son fundamentales para el desarrollo social, como las plazas, los salones de usos múltiples, las sillas y mesas, y el mobiliario urbano en general. Todo esto contribuye a la formación de una comunidad en la que la gente se reúne para conversar, ya sea en la plaza central del barrio o en los espacios comunes del centro comercial.

Además, es importante destacar la evolución del concepto de barrio privado. Ya no se considera exclusivo para la élite, sino más bien como una comunidad accesible y sencilla en la que convergen personas que viven en diferentes tipos de barrios. Todos se reúnen en un mismo lugar, ya sea en un centro comercial, en una cancha de fútbol o pádel, o en un salón común.

-¿Qué buscan los inversores?

-Creo 100% que los clientes están buscando eso, barrios con comunidad. Creo que los clientes, y esto es muy importante, tienden a tener menos familia, tienden a tener menos problemas, por decirlo así, quieren hacerse menos problemas en su casa. Entonces hoy la tendencia son lotes más chicos, casas más chicas, menos jardines, lo cual es más eficiente desde el punto de vista energético y con más espacios comunes. O sea, menos propio, más público. Esa es básicamente la tendencia.

- ¿Qué expectativas tienen para el resto del año y el 2024?

-Es muy difícil responder con exactitud, pero esperamos y creemos sinceramente que Argentina siempre tiene la capacidad de generar recursos, por lo que seguirá creciendo gradualmente hacia el futuro. Sin exagerar, nosotros seguimos creciendo con nuestros barrios privados y nuestros centros comerciales, así como con el Pueblo Nuevo Camp, un impresionante complejo de fútbol en un terreno de 10 hectáreas que puede albergar hasta mil jugadores simultáneamente, fomentando la comunidad. Continuamos buscando lo que la gente necesita para poder ofrecérselo, y eso es lo que esperamos para el año 2024: que siga mejorando poco a poco en todos los aspectos.

Perfil

Juan Manuel Giménez Riili (41) es licenciado en Administración de Empresas, y el hijo menor de Eduardo Giménez y Susana Riili. Es casado y tiene dos hijos. Es el CEO de Giménez Riili Desarrollos Inmobiliarios, grupo que conforman también GRHousing destinada a la construcción y a cargo de su hermano Pablo, Con GRDI ha desarrollado los barrios Las Cortaderas, Las Retamas, La Carmelina, Las Tacas, El Bosque, Los Solares, Haciendas de la Cruz y Senderos de Campo, también los paseos Comerciales Las Cortaderas, La Camelina y Las Retamas, bajo el concepto de Comunidad #GoEast. Su familia es conocida en la provincia por otras dos unidades de negocio: Bodega Giménez Riili y The Vines of Mendoza, complejo vitivinícola inmobiliario, turístico y gastronómico en el Valle de Uco, sin embargo el empresario tomó un nuevo camino desarrollando barrios privados en las zonas de Rodeo de la Cruz, Rodeo del Medio, Coquimbito y San Martín.