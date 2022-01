Inscripciones abiertas: cómo solicitar más de $4 millones para la Casa Propia y qué se puede construir

El nuevo año comenzó con la posibilidad de concretar uno de los sueños más postergados para muchos argentinos -teniendo en cuenta el déficit habitacional que ronda los 3,5 millones-, y es que el Gobierno Nacional abrió las inscripciones para el programa “Casa Propia” que permite acceder a créditos de 4,3 millones (o hasta 4,9 millones en Zona Sur), para la construcción de una vivienda de hasta 60 metros cuadrados y sobre un lote propio.

Las inscripciones están abiertas desde este lunes 3 de enero. Los créditos tienen un plazo de devolución máximo de 30 años y son a tasa 0, pero el capital a devolver se actualiza con la fórmula Casa Propia, que tiene en cuenta la evolución de los salarios promedio del país.

¿Cuánto dinero se puede pedir para construir la Casa Propia?

El programa contempla el acceso al crédito por hasta 4,3 millones de pesos, y para los habitantes de “Zona Sur”, de hasta 4,9 millones de pesos. No se piden ahorros previos, pero sí contar con un lote en donde se pueda emplazar la vivienda.

“El crédito acompaña la evolución del presupuesto”, explican desde la página oficial, en referencia a la fórmula de actualización que se emplea para calcular el aumento de cada cuota.

Requisitos: ¿Quiénes pueden solicitar un crédito para construir la Casa Propia?

Para acceder se pide que el solicitante sea argentino, natural o por opción, o extranjero con residencia permanente; contar con Documento Nacional de Identidad vigente; contar con ingresos provenientes de trabajos formales, jubilaciones y/o pensiones.

La suma de los ingresos mensuales netos del grupo familiar deberá estar entre 1 y 8 SMVyM (Salarios Mínimos, Vitales y Móviles). Es decir que quienes soliciten al crédito no pueden cobrar más de $256.000, sumando todos los ingresos del grupo familiar; además deben registrar 12 meses de antigüedad en la actividad (empleados/as e independientes).

Además, se pide que los solicitantes tengan entre 18 y 64 años al momento de la inscripción.

Otros requisitos son, no ser propietarios/as o copropietarios/as de bienes inmuebles, con excepción de los casos previstos en las Bases y Condiciones; no registrar antecedentes financieros desfavorables en los últimos 9 meses; y no encontrarse inhibido/a.

Modelo Milagro: vivienda individual para lote de 7,50 metros de ancho con dos dormitorios. Casa Propia

Características del terreno para poder acceder a Casa Propia

No se admitirán terrenos que: se encuentren en barrios cerrados o privados, que su tasación supere los $3.500.000, o que no sean de titularidad de los/as solicitantes (salvo familiares directos). Se deberá contar con título de propiedad del inmueble/boleto de compraventa o instrumento idóneo en caso de terrenos provenientes de organismos públicos.

¿Qué se puede construir? Modelos de Viviendas de Casa Propia

Solo será posible construir los Modelos de Viviendas del Programa (a excepción de quienes construyan al fondo o arriba de la casa de sus padres).

El crédito deberá destinarse a la construcción de vivienda única, familiar y de ocupación permanente y no superar los 60 m2 de superficie.

Modelo Compañera I Casa Propia, Vivienda individual para lote de 8 metros de ancho con un dormitorio.

¿Cómo se devuelve el crédito? Así funciona la fórmula Casa Propia

La fórmula Casa Propia es una modalidad superadora de actualización de las cuotas para los créditos del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat: Casa Propia y Procrear II. Como novedad, este coeficiente tiene en cuenta el menor indicador entre el promedio de la variación salarial del último año y el promedio de la inflación del mismo período. Además, al reconocer que el aumento de los salarios puede ser variable según la rama de actividad, incorpora el Coeficiente de Variación Salarial con un aforo del 0,9.

La fórmula Casa Propia acompaña la voluntad del Gobierno Nacional de alcanzar un horizonte donde el crecimiento del salario acompañe el sueño de la Casa Propia