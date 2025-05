Hot Sale 2025: estos son los productos más buscados por los argentinos en Google

“El consumidor argentino comienza a buscar información y comparar productos con anticipación para aprovechar al máximo las ofertas. Cada vez más, notamos que las decisiones no se toman de forma impulsiva si no que son planificadas. Además, este proceso es cada vez más complejo: la investigación no se limita a un único punto de contacto, sino que sucede en múltiples canales y en momentos distintos. Un 66% de los consumidores utiliza dos o más canales para investigar. En este contexto, la IA cumple un rol fundamental para llegar a los consumidores, con el mensaje adecuado y en el momento y lugar preciso”, sostiene Suárez.